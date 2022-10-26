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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 20
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 15
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Bruce Dickinson

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|||| 25 окт 2022

JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON



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JAMEY JASTA осудил Bruce Dickinson за то, что тот ругал фанатов за курение травки во время концерта IRON MAIDEN.

На концерте MAIDEN 21 сентября в Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, 64-летний Dickinson уделил несколько минут, чтобы отчитать горстку людей, которые якобы курили травку прямо перед ним и его товарищами по группе во время выступления.

«Я не знаю, что это такое. Здесь так много людей, которые курят столько гребаной дури, что я удивляюсь, как вы вообще можете видеть. Бедный старый добрый Steve. Не знаю, в курсе ли вы, но он просто ох$$$но ненавидит марихуану и ее запах, ясно? Так что когда он пытается играть на басу, это его заеппывает. Меня это тоже за-еб-ало. Я певец, ясно? Так что вот так.

Я бы только попросил немного уважения. Если вы хотите накуриться до одури, выходите через задний двор и делайте это. Ясно? Иначе закончишь, как этот долбаный болван, который говорит "ухххх"».

Неделю спустя, на концерте MAIDEN в Climate Pledge Arena в Сиэтле, штат Вашингтон, он точно так же обрушился на курящих травку фанатов в зале, сказав:

«Запах толпы. О, я обожаю запах потных человеческих тел. Меня за-еб-ало это странное дерьмо, которое вы курите. И еще басиста. Мы, бл$дь, ненавидим его. Пожалуйста, если ты собираешься пойти и надраться, то сделай это сзади, а потом возвращайся, хорошо? Потому что мы тут ох$$$но проводим время, и я хочу наслаждаться каждой минутой. Я не хочу делать [приняв манеру укурка], "Где я, бл$ядь, чувак?"»

На это все Jasta выдал в любимой сети Илона Маска:

«Bruce Dickinson, если ты читаешь это. Привет. Ты отличный вокалист/фронтмен. Мы взяли группу вашего сына в турне. Надеюсь, у вас все хорошо. Просто чтобы ты знал. Многие люди любят курить травку на концертах под открытым небом. ЧТО ТЕБЯ НЕ РАЗДРАЖАЕТ, БРАТ?!?!! Кроме полетов на самолетах? Лол, тебе может понадобиться затяжка или две, а?»

Bruce Dickinson if you read this. Hi. YouвЂ™re a great vocalist/frontman. We took your sonвЂ™s band on tour. Hope you are well. Just so ya know. Lots of people like to smoke weed at outdoor concerts. WHAT DOESNвЂ™T ANNOY YOU BRO?!?! Besides flying planes? lol you might need a puff or 2



you smokin crack? lol read the tweet bro






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26 окт 2022
R
Red One
Вроде рановато для деменции, c другой стороны ковид бесследно не всем даётся
26 окт 2022
ElectricRetard
Вопрос к знатокам, он на сцене глушил пиво раньше? Есть у меня просто ощущение, что прием артистом бухла на сцене вредит шоу сильно больше чем запах травы из толпы. Да и вообще у травы уж что, так запах вполне кайфовый, уж явно лучше чем у сигарет в десяток раз. Сколько вообще ее нужно выкурить в толпе, чтобы ее почувствовала группа? Или там уже люди с бонгов хуярят? Если шо, пивчик мое все, траву не понимаю.

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