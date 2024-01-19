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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «Рак повлиял на мое представление о жизни и смерти»



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BRUCE DICKINSON в интервью SVT ответил на вопрос о лирической концепции нового студийного альбома:

«В альбоме много как бы... не то чтобы... наверное, правильнее сказать, размышлений о жизни и смерти, потому что я слишком близко столкнулся с этим, когда у меня обнаружили рак. Я не считаю, что это изменило мой взгляд на жизнь и смерть. Люди задавали мне этот вопрос после того, как я поправился, и я отвечал: "Нет, нет. Проще простого. Нет, нет, нет. [Смеется] И да — нет, конечно изменило, но не в худшую сторону. Каждый день просто замечательный. Так что я стараюсь жить в этой парадигме».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 янв 2024
gravitgroove
Блин, ну он супер для своего возраста, такой голосище, пусть и огрубевший, что как бы нормально. Вот только случай с его поступком в отношении его бывшей жены осадочек вызывает неприятный, если еще учитывать, что это все способствовало ее самоуничтожению. Сам ведь через предптельство проходил.
Like!1
19 янв 2024
WahrandPhain
gravitgroove, бывших предателей не бывает. Выгодно будет - сдристнет из мейденов при первой возможности.

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