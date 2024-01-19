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BRUCE DICKINSON: «Рак повлиял на мое представление о жизни и смерти»



BRUCE DICKINSON в интервью SVT ответил на вопрос о лирической концепции нового студийного альбома:



«В альбоме много как бы... не то чтобы... наверное, правильнее сказать, размышлений о жизни и смерти, потому что я слишком близко столкнулся с этим, когда у меня обнаружили рак. Я не считаю, что это изменило мой взгляд на жизнь и смерть. Люди задавали мне этот вопрос после того, как я поправился, и я отвечал: "Нет, нет. Проще простого. Нет, нет, нет. [Смеется] И да — нет, конечно изменило, но не в худшую сторону. Каждый день просто замечательный. Так что я стараюсь жить в этой парадигме».







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