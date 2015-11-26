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BRUCE DICKINSON исполняет "Man Of Sorrows"



BRUCE DICKINSON в рамках сольного мероприятия одиннадцатого февраля в Vic Theater, Chicago, Illinois, исполнил фрагмент "Man Of Sorrows".







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