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Bruce Dickinson

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|||| 5 дек 2023

BRUCE DICKINSON о концепции сольного альбома



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В новом интервью Omelete вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал о своём предстоящем сольном альбоме "The Mandrake Project", который выйдет 1 марта на BMG. Bruce и его многолетний соавтор и продюсер Roy "Z" Ramirez записывали пластинку в в лос-анджелесской студии Doom Room, причем Рой "Z" также выступил в роли гитариста и басиста. Состав участников "The Mandrake Project" дополнили клавишник Mistheria и барабанщик Dave Moreno, которые также участвовали в записи последнего сольного студийного альбома Bruce'a, "Tyranny Of Souls", в 2005 году.

Насчёт концепции "The Mandrake Project" Dickinson сказал следующее:

«Итак, "The Mandrake Project" — это название альбома. Комикс — это графический роман из 12 эпизодов для взрослых. В нём много всего — много секса, наркотиков, насилия и всего прочего. Но в основном это история о парне, который ищет своё предназначение, докторе Некрополисе. Он сирота, он гений, он ненавидит жизнь, но он участвует в проекте "Мандрагора". Цель проекта "Мандрагора" — забрать человеческую душу в момент смерти, захватить её сохранить и поместить обратно в нечто другое. Профессор Лазарус, который руководит проектом, имеет представление о том, что должно произойти с этой технологией, а у Некрополиса другие идеи. И мы продолжаем историю».

На вопрос, как ему пришла в голову идея объединить музыку и комиксы, Bruce ответил:

«Я думаю, что они хорошо сочетаются. Музыка и игры, музыка и комиксы, комиксы и игры — все это взаимосвязано.

Много лет назад IRON MAIDEN создавали обложки, и я сказал: "Почему бы нам не сделать комикс?", как комиксы, которые я читал в детстве... Когда я предложил сделать обложки в виде комиксы, мы сделали несколько работ для IRON MAIDEN, и я подумал: "Знаете что? Это даже круто". Потом у IRON MAIDEN появилась видеоигра под названием "Legacy Of The Beast", мы до сих пор её выпускаем. Но вместе с видеоигрой кто-то выпустил серию комиксов. И я подумал, что они выглядят потрясающе, но им не хватает сюжета. И тогда я подумал: а что, если у альбом с сюжетом превратить в комикс, и они будут работать вместе? Так и вышло, но на самом деле они разрослись. Оригинальный альбом в 2014 году должен был стать одним комиксом с альбомом, и всё. Потом случился COVID, другие события, прошло семь лет, и у меня был графический роман из 12 эпизодов. И я подумал: "Я не хочу ограничивать альбом сценарием к нему". Эти две идеи существуют отдельно, но они влияют друг на друга. Так что вы можете послушать альбом и подумать: "Да, это как-то связано с комиксом". Вы смотрите на комикс и говорите: "Я вижу, что это может быть немного связано с альбомом", но они не зависят друг от друга. Так что вы можете купить комикс или купить альбом, или и то, и другое».




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