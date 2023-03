17 мар 2023



BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда при участии Kaitner'а Z Doka (JON LORD, IAN PAICE, DON AIREY), Bernhard'a Welz'a (JON LORD, DON AIREY), John'a O'Hara (JETHRO TULL), Tanya'и O'Callaghan (WHITESNAKE) и Mario Argandonia (SCORPIONS), — видео доступно ниже.



Даты выступлений:



March 18 - National Palace Of Culture, Sofia, Bulgaria

March 19 - National Palace Of Culture, Sofia, Bulgaria

March 22 - Sports Hall Mirza Delibasic, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

March 24 - Hall Drazen Petrovic, Zagreb, Croatia

March 25 - Cancarjev Dom, Ljubljana, Slovenia

April 02 - Hala University Palacheho, Olomouc, Czech Republic

April 15 - Vibra, Sao Paulo, Brazil

April 19 - Teatro Positiva, Curitiba, Brazil

April 21 - Vivo Rio, Rio De Janeiro, Brazil

April 25 - Auditorio Araujo Vianna, Porto Alegre, Brazil











