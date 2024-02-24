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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
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*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «Люблю бродить по кладбищу — это поднимает настроение!»



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BRUCE DICKINSON в интервью EMP ответил на вопрос, какие места, ситуации, хобби или люди вдохновляют его на творчество:

«Я считаю, что если вы творческий человек, то вам необходимо помнить о том, что творческая активность может наступить в любой момент, и быть готовым отказаться от всех обыденных занятий, которые все остальные считают важными, ради того особого мгновения, которое только что обрушилось и накрыло вас с головой, что может быть очень неприятно для остального человечества, когда они хотят, чтобы вы пошли на ужин, но на самом деле вы хотите закончить последнюю страницу чего-то, потому что у вас случайно появилось настроение. Такие вещи случаются в странное и необычное время. Со мной такое случается, когда я еду в машине, что очень неудобно, потому что хочется остановиться и немедленно что-то записать, а часто не получается. Или в поездах, как ни странно. Но потом кто-то начинает шуметь и отвлекать тебя, и ты оказываешься в очень неудобном положении. Поэтому мне нравится иногда быть в одиночестве в переполненной комнате, когда я творю. Иногда я ухожу и просто брожу по кладбищу. Это поднимает мне настроение».




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24 фев 2024
E
Evil Dmitry
Для остроты ощущений можно выбрать себе место для будущего упокоения и поставить памятник. Только дату смерти не ставить. Пока. Гамма чувств гарантирована.
24 фев 2024
gravitgroove
Evil Dmitry, получается, почти вся страна так и живет, у кого уже есть участки с родными и кому достаточно места в урне.

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