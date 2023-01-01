Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



21 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

17 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra"

16 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда

15 мар 2023 : 		 "Tears Of The Dragon" с оркестром

11 фев 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»

31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

20 ноя 2022 : 		 Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON

13 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»

28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

25 окт 2022 : 		 JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON

18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис

3 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON на пивоварне

24 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не хочет быть политиком

16 май 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Альбом получается весьма интересным»

22 апр 2022 : 		 BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом

22 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне хватило года локдауна»

14 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе

9 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике

8 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS

6 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома

28 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Road To Hell"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Stranger In A Strange Land"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных из Афганистана

15 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Man Of Sorrows"

14 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я хочу, чтобы на моих концертах смеялись»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"



zoom
Видео с выступления BRUCE'ом DICKINSON'ом в рамках программы Jon Lord's "Concerto For Group And Orchestra" из Софии доступно для просмотра ниже.




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 622

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом