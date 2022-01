сегодня



BRUCE DICKINSON из IRON MAIDEN сказал, что STEVE HARIS никогда не упоминает о его сольной карьере



В 1993 году, после тура "Fear Of The Dark" вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson покинул группу, оставив поклонников по всему миру в шоке. Вокалист WOLFSBANE Blaze Bayley заменил его, а «человек-сирена противовоздушной обороны» продолжил сольную карьеру, пока не вернулся в группу в 1999 году. В отрывке из видеоинтервью Streaming For Vengeance, которое он дал в рамках продвижения своего предстоящего турне, Dickinson рассказал об успехе своей сольной карьеры и о том, говорят ли они с основателем IRON MAIDEN Steve'ом Harris'ом об этом:



«Нет, мы на самом деле не говорим об этом. Я иногда показываю ему несколько песен и говорю: "Вот, пожалуйста, полдюжины, что ты думаешь?" А он говорит: "Не нравится, не нравится, о, мне нравится вот эта!", и это была "If Eternity Should Fail" — так она стала открывающей композицией альбома Maiden ("The Book Of Souls"), потому что она должна была стать открывающей композицией моего сольного альбома ("Tyranny Of Souls"). То же самое произошло и с "Bring Your Daughter To The Slaughter" — я записал её с Janick'ом (Gers'ом). Мы сделали полную версию, а потом Steve сказал: "Мне это нравится! Не включай её в альбом, отдай её Maiden". И я подумал: "Ну ладно, посмотрим, что будет", и бум — она стала номером один. Это было интересно: когда бы ни исполнялась любая песня, неважно, кто её написал, неважно, что она собой представляет, если Iron Maiden исполняют эту песню, она просто звучит как Iron Maiden, и это невозможно избежать. Мы исполнили "Cross-Eyed Mary", и это звучало как Iron Maiden, играющие "Cross-Eyed Mary"».



И у вас действительно был радиохит в 1983 году, когда сторона В сингла "Piece Of Mind", "The Trooper", привлекла внимание музыкальных редакторов в Соединенных Штатах.



«Точно! И самое удивительное в этом то, что часто люди думают, что мы садимся и всё планируем, и иногда это так, а иногда нет. Это был один из тех случаев, когда, поскольку мы со Steve'ом оба фанаты Tull, он сказал: "Почему бы нам не исполнить "Cross-Eyed Mary"? И я сказал: "Да, хорошо, почему бы и нет?" Я больше не думал об этом, мы не репетировали и ничего не делали, пока они не пришли в студию и не записали бэк-трек. Я сказал: "Ого. Вот это да." У Ian'a Anderson'a низкий баритон, а у меня высокий тенор. Поэтому я не могу опуститься до низкого баритона без того, чтобы это не звучало слабо. Но если я хочу спеть песню высоким тенором, я должен спеть её на целую октаву выше, чем она есть, понимаете? Я просто сказал: "Давайте найдём доминатрикс, которая зажмёт в тисках мои шары", и я сделал это! Недавно я читал интервью, в котором говорилось, что я работал с Ian'ом. Это было великолепно, я исполнил с ним две песни в Кентерберийском соборе, это есть на YouTube, вы знаете, это просто фанатские кадры, и некоторые из них прекрасны. Я исполнил "Revelations" и "Jerusalem". У него брали интервью по этому поводу, и он сказал: "Да, я знал, что они большие поклонники Tull, но я был озадачен, когда услышал кавер на "Cross-Eyed Mary", потому что он звучит так, как будто вокалисту больно". Так и было!»







