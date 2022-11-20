20 ноя 2022



Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON



Roy "Z" Ramirez в рамках "Bowl For Ronnie" рассказал о новом альбоме BRUCE'a DICKINSON'a:



«Я пока не могу многого сказать. Над ним работают. Звучит потрясающе и всё такое. На самом деле он звучит великолепно».







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