сегодня



BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing Of The Wall"



BRUCE DICKINSON в рамках сольного мероприятия 29 января в Carnegie of Homestead Music Hall, Munhall, Pennsylvania, исполнил фрагмент "The Writing Of The Wall" и "Revelations".













+0 -0



( 2 ) просмотров: 440