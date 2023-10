сегодня



BRUCE DICKINSON о новом альбоме



BRUCE DICKINSON опубликовал небольшое видео с рассказом о новом альбоме:



«Итак, все-все на планете, кто думал: "Боже мой. Что же это будет за сольная работа, когда она наконец-то выйдет?" Что ж, всё наконец-то произойдет. Она называется "The Mandrake Project", и, конечно же, это музыка. Но это и многое-многое другое. Больше, чем просто музыка, я пока не буду открывать все детали, потому что они станут понятными и очевидными по мере того, как мы будем раскрывать всё новые и новые слои для всех вас.



Но, тем не менее, "The Mandrake Project". Мы работаем над альбомом с 2014 года, когда он ещё не назывался "The Mandrake Project". У него было время вырасти и созреть. И, о Боже мой, получилось. Я полагаю, что вы будете очень-очень рады. И я надеюсь, что вам понравится всё, что мы для вас создали!»







