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BRUCE DICKINSON — о своём новом бедре



В рамках недавнего интервью на вопрос, как чувствует себя его ахилл в настоящее время, Dickinson ответил:



«Ха! Ахилл в порядке. В конце апреля [2019 года], примерно за 10 дней до того, как я закончил запись всех вокальных партий [для предстоящего альбома MAIDEN "Senjutsu"], я занимался фехтованием, и вдруг меня словно кто-то ударил током в заднюю часть правой ноги. Я оказался на полу, посмотрел на свою ногу, и оказалось, что моя ступня не совсем соединена с остальной частью ноги. Я подумал: "Ну, это как-то странно". [Смеётся] Через тридцать шесть часов утром они сшили её обратно, а после обеда я вышел на сцену в сапогах, в которых и занимался вокалом. А потом, после тура, я продолжал заниматься реабилитацией икры, и вдруг противоположное бедро начало сильно болеть. Все говорили: "О, это потому, что ты компенсировал ахилл, и ля-ля-ля", но когда я пошёл к врачу по тазобедренным суставам и сказал ему: "Слушай, меня это очень беспокоит", он ответил: "Ах да — это потому, что у тебя не осталось хряща". Я спросил: "Мне нужно новое бедро?", и он сказал: "Да, нужно". Так я проработал ещё два или три месяца и сказал: "Мы можем просто поменять его?" Потому что мы все были заперты, и мне нечем было заняться в течение следующих двух-трёх месяцев. Так что в октябре прошлого года мне в бедро вживили пять с половиной дюймов титана, и теперь я снова фехтую, тренируюсь, делаю всё подряд. Мой физиотерапевт говорит, что я могу делать практически всё, так что я с нетерпением жду возвращения в Штаты как можно скорее, и тогда вы увидите, как я буду прыгать с бортика на бортик и с монитора на монитор».







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