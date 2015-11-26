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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON о спекуляциях прессы на своей болезни



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BRUCE DICKINSON в очередной раз подверг критике прессу за поверхностное отношение и гонке за громкими заголовками. В недавнем интервью финскому изданию Syöpäjärjestöt он сказал:

«Это так глупо, почему из-за этого ставят какое-то клеймо. Ведь если [кто-то спрашивает вас], какой у вас рак, и если вы скажете: "У меня плоскоклеточный рак", то задающий вопрос ответит: "О, что это такое? И вы поясняете: "Это рак шейки матки". "О, а это что, одно и то же?" Ну да. Так что у меня рак шейки матки горла. Вот так-то. Потому что клетки одинаковые.

Если у женщины рак шейки матки — что ужасно, — но если у женщины рак шейки матки, никто не говорит: "Ага! Это потому, что ты женщина, и ты плохая" или "Ты порочна" или "Ты занималась сексом". Конечно! Это то, чем люди занимаются. Иначе бы человеческая раса вымерла. Таким образом, это своего рода лицемерие прессы — определённых элементов в прессе — продолжать об этом так говорить. Они как жалкие школьники. "Оральный секс? Ооо, ууу, вжых!" Это жалкое зрелище. Вероятно, 80 процентов людей подверглись воздействию вируса папилломы человека. И что всем стоило бы делать, так это говорить о том, как мы можем узнать больше о том, почему у одних это вызывает рак, а у других нет? Почему у мужчин старше 40 внезапно это носит эпидемический характер, и почему у мужчин нет теста — простого, лёгкого теста, как тест мазка у женщин — вот о чём стоило бы писать».

По словам Bruce'а, рак горла вовсе не смертельный приговор и те, кому поставлен этот диагноз, могут продолжать лечение, чтобы продлить свою жизнь и замедлить прогресс заболевания.

«Почти у ста процентов тех, у кого рак горла — это почти сто процентов, я бы сказал, причиной рака горла у парней старше 40 лет является ВПЧ (вирус папилломы человека). И есть хорошая новость — это лечится. Хорошая новость заключается в том, что это заболевание отличается любого другого вида рака горла или даже любого другого вида рака — это действительно всё очень специфично. Плохая новость заключается в том, что к моменту постановки диагноза, вероятно, это третья стадия, и вы обратились к врачу, потому что у вас был комок в лимфатическом узле, и поэтому он уже немного распространился. Но это почти у всех — почти у всех при таких случаях такой рак.

Как сказал мне мой онколог, потому что я полез в Google и начал всё об этом читать. Это было что-то типа: "Аааа! Боже Мой! Это третья стадия! Следующая четвёртая, а потом гроб", на что он говорит: "Успокойся. Это научная классификация рака". И добавил: "Честно говоря, я бы предпочёл третью стадию твоего рака, чем первую стадию рака лёгких". На что я ответил: "О, даже так, хорошо. В смысле, мой отец умер от рака лёгких, и это было не очень приятно в финале его жизненного пути, хотя он оставался на ногах до последних двух или трёх дней".

Достижения сейчас, особенно в области рака, невероятны с точки зрения генной терапии и конкретных методов лечения. Так что, я думаю, что в течение следующих пяти-десяти лет прогресс будет огромным в том, что сейчас называется трудно излечимым раком».



BRUCE DICKINSON Says It










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