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BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?»



BRUCE DICKINSON удивил сотню счастливчиков из фэн-клуба IRON MAIDEN, которые пришли на экскурсию на пивоварню Robinsons по случаю десятилетия производства пива Trooper:



Bruce сказал: «Я больше нервничаю, наливая пиво, чем выступая на сцене!»



Репортаж из Manchester Evening News доступен для просмотра ниже.







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