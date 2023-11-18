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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Bruce Dickinson

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17 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сингл

8 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON снимется в ABBA-хорроре

7 ноя 2023 : 		 Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре

1 ноя 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов не только в металле, но и во всей музыке»

15 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «С кем записывал альбом, с тем и буду выступать!»

10 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о новом альбоме

22 сен 2023 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024

8 июл 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?» — видео!

4 июл 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?»

29 июн 2023 : 		 BRUCE DICKINSON спел на авиабазе

5 май 2023 : 		 Тяжба вокруг доходов BRUCE DICKINSON

25 апр 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет трек DEEP PURPLE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе

26 мар 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Сараево

21 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

17 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra"

16 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда

15 мар 2023 : 		 "Tears Of The Dragon" с оркестром

11 фев 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»

31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

20 ноя 2022 : 		 Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON

13 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»

28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

25 окт 2022 : 		 JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON

18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис
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|||| 17 ноя 2023

BRUCE DICKINSON представляет новый сингл



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BRUCE DICKINSON опубликовал видео, в котором представил издание нового сингла "Afterglow Of Ragnarok", релиз которого намечен на первое декабря.

IRON MAIDEN's BRUCE DICKINSON Unboxes "Afterglow Of Ragnarok" Deluxe 7" Single; Video




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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18 ноя 2023
P
Paffoss
Мастер! Одна плоть, одно сознанье... Мастер!
Like!7  Dislike!1
18 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Paffoss, а я про МММ в первую очередь подумал) Пойду Мастера теперь переслушаю, до Лабиринта включительно отлично играли мужики.
Like!4
18 ноя 2023
J
Jack of Diamonds
Paffoss, мастер! Одно лицо, одно движенье, мастер.
18 ноя 2023
gravitgroove
Этот семпл звучит как Children of bodom
18 ноя 2023
WahrandPhain
звучит как заставка в рекламе
18 ноя 2023
O
Old Nothing
Ну нужно закончить уже, зачем из себя давить натужный материал?

просмотров: 2393

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