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BRUCE DICKINSON: «Мне хватило года локдауна»



У BRUCE'a DICKINSON'a в недавнем интервью спросили, как он справлялся с локдауном, на что он ответил:



«Я тогда только выступил с двумя разговорными шоу в Санкт-Петербурге и Москве, и это был страннейший опыт, потому что это был синхронный перевод полукомического шоу. Ты говоришь то, что примерно соответствует кульминации, и не получаешь никакой реакции. Тогда ты говоришь: "В общем, во вторник", а они разражаются хохотом. Задержка в смехе была 30 секунд.



Дальше я вернулся в Париж, где жил со своей партнёршей Леаной. Я вернулся в субботу, и тут по телевизору выступает президент Франции и говорит: "Сегодня в полночь все бары закрываются". Я подумал: "Святые угодники, давайте пойдём и быстро выпьем пива". И мы все пошли по разным барам, потом разошлись по домам. Мы подумали: "Это странно. Наверное, это и есть блокировка".



Погода была хорошая. Я вымыл наш маленький балкон и начал готовить, и мы по завтракали там. Было солнечно, мы немного потренировались, двигали мебель и смотрели телевизор, так что жизнь немного замедлилась. Сначала я думал: "Мне будет скучно", но потом решил: "Нет. Мне нравится, когда жизнь замедляется. Это не так уж плохо". Спустя год я уже думал: "С меня хватит". И сейчас я с этим завязал. Я сделал прививку, перенёс COVID, получил новую дозу. Хватит. Давайте покончим с этим!»













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