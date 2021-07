сегодня



Фронтмен IRON MAIDEN не сожалеет, что носил нелепые штаны



1 июля вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson был гостем шоу Стива Райта "Steve Wright In The Afternoon" на BBC Radio 2.



На вопрос о том, как у него появилась идея выступать с сольными концертами, Bruce ответил:



«Всё началось много лет назад, когда я написал биографию "Что делает эта кнопка?" ("What Does This Button Do?"). И мне сказали: "Отправляйся-ка в небольшое турне с чтением этой книги". А я сказал: "Это немного скучно. Зачем кому-то просто приходить? Они сами могут прочитать книгу". Поэтому я дополнил всё это несколькими непотребными историями, и всё прошло очень хорошо. А потом я добавил к этому немного импровизации. Так что последние 45 минут основаны на том, что я подсмотрел у [английского писателя, баснописца и актёра] Квентина Криспа.



Когда я учился в университете, моя тогдашняя подруга пригласила меня на "Вечер с Квентином Криспом". И я пошёл. Он был невероятно остроумен — фантастически интересен. В последней части шоу он выходил на сцену и пересказывал реплики, которые писали для него зрители. И я всегда это помнил. Я подумал: "Интересно, смогу ли я сделать что-то подобное?" По сути, когда люди приходят, им раздают карточки с подсказками. Записывайте, что хотите: оскорбления, что угодно. Я забираю их за кулисы во время перерыва и очень быстро превращаю это в некий сценарий».



Что касается того, о чём спрашивают фанаты на этих карточках, Bruce сказал:



«Они могут спрашивать о чём угодно. Некоторые из них спрашивают о группе. Бывают и невольные вопросы, когда люди говорят... Это было фантастично — кто-то написал на карточке: "Помнишь ли ты встречу с моей мамой в отеле в Будапеште в 1983 году?" И мой мозг начинает работать. А в конце он добавил: "Кстати, ты не мой отец. Я проверил". Когда вы получаете такие вещи, это своего рода кладезь шуток, правда. Это довольно простой вопрос, но дело в том, как ты его обыгрываешь.



По большей части я прикидываюсь Микки. Я был грешен, что носил — не раскаиваюсь, должен добавить — самые нелепые штаны в мире. И всё это имеет здравый смысл, и всё это в самом лучшем вкусе. Так что есть причина, по которой меня не приглашают на Неделю моды в Париже».













