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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «У меня есть 10–12 идей для нового альбома»



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В новом интервью "Loudwire Nights" вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson, продвигающий свой предстоящий сольный альбом "The Mandrake Project", рассказал о своём графике записи и гастролей после завершения пандемии:

«Мы все были заперты на три года, и за это время можно было многое понять, оценить перспективы, дать идеям настояться и иметь возможность отделить то, что действительно важно, от того, что неважно. Сейчас, конечно, мир восстановился, и мы просто безумно заняты.

Этот год будет для меня сумасшедшим, и для меня это не проблема. Пока мои ноги остаются прикреплёнными к остальному телу, я буду в порядке. Не надо плавать с акулами. В этом году у меня практически 90 концертов, чуть меньше, между сольным туром, который продлится до 21 июля, и туром IRON MAIDEN, который начнётся в начале сентября и закончится за две недели до Рождества. Так что это полный набор. В середине будет трёхнедельный перерыв, но это всё, и в это время мы не будем делать абсолютно ничего — ляжем где-нибудь и решим: "Заряжаем батарейки и отправляемся на второй раунд". Но это захватывающе и очень насыщенно».

65-летний певец, который также выпускает 12-серийный комикс "The Mandrake Project", добавил:

«И да, это ещё не конец. Я имею в виду, что комикс будет выходить три года, чуть меньше. А что касается музыки, то, конечно, альбом "The Mandrake Project" уже готов, он выйдет 1 марта, и тогда мы посмотрим, как люди воспримут его. Но я собираюсь начать сочинять музыку через две или три недели, надеюсь, с [гитаристом и соратником] Роем [Z' Рамиресом], потому что у нас есть ещё много всего в загашнике. Так что будет ещё один альбом, потому что у нас уже есть 10 или 12 различных идей для него».




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