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BRUCE DICKINSON — о 747



BRUCE DICKINSON прокомментировал известия о том, что с конвейера сошёл последний Боинг 747:



«На земле он величественный, внушительный. А в воздухе он удивительно манёвренный. Это громадный самолёт, но вы реально можете его побросать туда-сюда, если потребуется.



747-й — самый красивый и лёгкий в посадке самолет... Это всё равно что приземлять кресло».



Последний самолёт 747-8 Freighter будет передан на следующей неделе компании Atlas Air. Это 1 574-й самолёт, выпущенный за 55 лет производства.







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