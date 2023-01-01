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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 41
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
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*

Bruce Dickinson

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31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

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28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

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18 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о группис

3 сен 2022 : 		 BRUCE DICKINSON на пивоварне

24 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не хочет быть политиком

16 май 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Альбом получается весьма интересным»

22 апр 2022 : 		 BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом

22 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне хватило года локдауна»

14 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON поздравил коллегу по группе

9 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике

8 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS

6 мар 2022 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома

28 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Road To Hell"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Stranger In A Strange Land"

22 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных из Афганистана

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12 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Jerusalem"

10 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак — не приговор!»

5 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке

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BRUCE DICKINSON — о 747



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BRUCE DICKINSON прокомментировал известия о том, что с конвейера сошёл последний Боинг 747:

«На земле он величественный, внушительный. А в воздухе он удивительно манёвренный. Это громадный самолёт, но вы реально можете его побросать туда-сюда, если потребуется.

747-й — самый красивый и лёгкий в посадке самолет... Это всё равно что приземлять кресло».

Последний самолёт 747-8 Freighter будет передан на следующей неделе компании Atlas Air. Это 1 574-й самолёт, выпущенный за 55 лет производства.




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