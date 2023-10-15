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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «С кем записывал альбом, с тем и буду выступать!»



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BRUCE DICKINSON опубликовал новое видео, в котором более подробно остановился на будущих выступлениях в Южной Америке и Мексике:

«Привет всем в Бразилии, Южной Америке, Мексике. Итак, мы все начинаем отсчёт времени до единственных концертов, которые я проведу в Южной Америке в рамках сольного тура в следующем году. Так вот, это единственные концерты. Я знаю, что билеты на концерт в Сан-Паулу уже распроданы.

Просто чтобы вы знали о существовании нашей группы. Это будет довольно... Разумеется, мы с Roy'ем Z работали над альбомом. Будет замечательно пригласить его с собой. В принципе, большинство людей, которые участвовали в записи, я надеюсь, будут в составе нашей команды. На самом деле они все сказали "да", так что я не вижу причин, почему бы нам этого не сделать. Так что у нас будет потрясающая рок-н-ролльная компания. И мы будем исполнять вещи не только с нового альбома... Давайте посмотрим правде в глаза: мы отсутствовали какое-то время. Так что "Accident Of Birth", "The Chemical Wedding" — все эти вещи, все эти альбомы абсолютно точно должны быть сыграны. Так что мы будем исполнять классику. Мы не могли играть в Бразилии, не сыграв "Tears Of The Dragon". Но вы всё равно споёте её для меня, я это знаю — возможно, лучше, чем я. Так что с нетерпением жду встречи.

Это будет потрясающе. Итак, это все мои основные выступления. Мы не участвуем ни в каких фестивалях. Мы не делаем ничего другого в этом направлении. Это единственные концерты в Бразилии. На этом пока всё».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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15 окт 2023
Pennywise
Чисто для души... Ну и денежку чуть заработает на самых жирных поклонниках и замечательно. ..
Like!3
15 окт 2023
H
HiddenReload
Pennywise, латинская Америка хвает всё от и до, им всегда нравится. Наверно реально у них д-рьмо жизнь, раз они любой музыкой ушатываются
Like!2
15 окт 2023
M
Mad Katz
HiddenReload, неплохой пример "любой" музыки.
15 окт 2023
V
Van Taig
Mad Katz, под любую музыку тут можно подставить ту же Метлу. Сравнить первые отзывы на синглы с недавнего альбома здесь и на ютубе, где тут же отписалась куча Мартинесов, Родригесов, Феррейро, да Кошта с криками "ай маладца, как же хорошо".
И чтобы далеко не ходить, на любые песни Iron Maiden такая же реакция. Плохой альбом, хороший, пофиг - "IM ФОРЕВА".
Брюква-то должен что-то качественное выпустить, раз так долго сочинял и шлифовал материал, тут сомнений мало.
15 окт 2023
WahrandPhain
HiddenReload, не согласен, в Японии тоже хавают все подряд, а у них жизнь вроде как весьма достойная. Здесь скорее особенности расы или менталитета.

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