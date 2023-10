сегодня



BRUCE DICKINSON: «С кем записывал альбом, с тем и буду выступать!»



BRUCE DICKINSON опубликовал новое видео, в котором более подробно остановился на будущих выступлениях в Южной Америке и Мексике:



«Привет всем в Бразилии, Южной Америке, Мексике. Итак, мы все начинаем отсчёт времени до единственных концертов, которые я проведу в Южной Америке в рамках сольного тура в следующем году. Так вот, это единственные концерты. Я знаю, что билеты на концерт в Сан-Паулу уже распроданы.



Просто чтобы вы знали о существовании нашей группы. Это будет довольно... Разумеется, мы с Roy'ем Z работали над альбомом. Будет замечательно пригласить его с собой. В принципе, большинство людей, которые участвовали в записи, я надеюсь, будут в составе нашей команды. На самом деле они все сказали "да", так что я не вижу причин, почему бы нам этого не сделать. Так что у нас будет потрясающая рок-н-ролльная компания. И мы будем исполнять вещи не только с нового альбома... Давайте посмотрим правде в глаза: мы отсутствовали какое-то время. Так что "Accident Of Birth", "The Chemical Wedding" — все эти вещи, все эти альбомы абсолютно точно должны быть сыграны. Так что мы будем исполнять классику. Мы не могли играть в Бразилии, не сыграв "Tears Of The Dragon". Но вы всё равно споёте её для меня, я это знаю — возможно, лучше, чем я. Так что с нетерпением жду встречи.



Это будет потрясающе. Итак, это все мои основные выступления. Мы не участвуем ни в каких фестивалях. Мы не делаем ничего другого в этом направлении. Это единственные концерты в Бразилии. На этом пока всё».







