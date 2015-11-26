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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON — о критике своей позиции по Брекзиту



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BRUCE DICKINSON в недавней беседе с Classic Rock ответил на критику своей позиции по Брекзиту:

«Немного беспокоит то, что люди не могут понять, что у других людей есть взгляды, противоположные их собственным. Это как скрытое послание своим сторонникам, люди начинают бегать и прыгать от злости, и я считаю, что это переходит все границы. Если вы решите сделать что-то достаточно радикальное в любой сфере жизни, обязательно возникнут проблемы с зубами. Если вы внезапно перейдёте с Windows на Mac, будут вещи, которые будут вас очень раздражать, пока вы будете привыкать к новой операционной системе. И кто-то может сказать: "Ладно, в долгосрочной перспективе, возможно, работа на Mac сделает вас лучше, но пока что как нам разобраться с этим?" Это вполне разумная позиция.

Люди намеренно пытаются неправильно понять позицию, которую я занимал в том интервью. Прискорбно, что обе стороны стремятся извлечь политическую выгоду из реванша. И в конечном итоге в этом нет никакого смысла. Все должны жить дальше. У меня есть сестра-немка, у меня есть партнёрша-француженка, наполовину итальянка, которая решила жить в Англии, потому что считает её великой, и Brexit не должен иметь абсолютно никакого значения для этих отношений. Но это не так. Только на политическом уровне им нужно запереться в комнате, не иметь ни еды, ни воды, пока они не разберутся в этом дерьме.

Самое странное, что меня меньше беспокоит позиция IRON MAIDEN, потому что у нас есть ресурсы и спрос, и мы вносим огромный вклад в европейскую экономику, выступая перед двумя миллионами человек следующим летом. Я беспокоюсь не о нас, а о молодых группах, у которых нет времени на всю эту бумажную волокиту и прочую ерунду, и должен быть способ упростить эти процедуры для всех исполнителей. В культурном плане мы все очень близки, и поэтому я думаю, что над этим нужно работать.

Я считаю, что это люди пытаются набрать политические очки на высоком уровне, не обращая внимания на тот факт, что люди по-прежнему живут по соседству друг с другом и по-прежнему хотят ходить друг к другу в гости. Да, мы станем отличаться по экономическим показателям, да, у нас будет отдельное независимое суверенное политическое руководство, за что я и голосовал, но мы по-прежнему хотим ладить друг с другом».

IRON MAIDEN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

EvgenBriden


14 сен 2021, 16:51		Беги, дядя Брюс! А не то сейчас тебе расскажут, что твоё мнение говно, и реально о таких вещах могут высказываться только эпохальные в нынешние времена музыканты с сомнительными музыкальными достижениями)))


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