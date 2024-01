сегодня



BRUCE DICKINSON заявил, заявил, что одна из песен для его нового альбома написана 20 лет назад



В недавнем интервью для A Rádio Rock вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал о вдохновении для своего предстоящего сольного альбома "The Mandrake Project", который выйдет 1 марта на BMG. Bruce и его многолетний соавтор и продюсер Roy "Z" Ramirez записывали пластинку в лос-анджелесской студии Doom Room, причём Roy также выступил в роли гитариста и басиста. В записи "The Mandrake Project" приняли участие маэстро клавишных Mistheria и барабанщик Dave Moreno, которые также участвовали в работе над предыдущим сольным студийным альбомом Bruce'a "Tyranny Of Souls" в 2005 году.



Bruce сказал:



«В 2014 году я собирался записать сольный альбом, продолжение "Tyranny Of Souls". Он должен был называться "If Eternity Should Fail". И для заглавного трека, который я сочинил, мы записали демо, которое, собственно, и вошло в сингл "Afterglow Of Ragnarok". Я включил демо-версию "If Eternity Should Fail" в сингл, на оборотную сторону сингла, чтобы люди могли увидеть, как основной трек эволюционировал от демо, от начала до версии IRON MAIDEN. И поскольку эта песня попала в альбом IRON MAIDEN "The Book Of Souls", я подумал: "Хм, ну что ж. Может быть, я не буду использовать её в качестве заглавного трека". Но в любом случае у меня было несколько других треков, над которыми мы работали с Роем. А в конце 2015 года у меня обнаружили рак горла. Так что целый год я ничего не мог делать. И первое, что я должен был сделать, это отправиться в турне с IRON MAIDEN, чтобы наверстать упущенное время. Это был 2017 год. А потом я сказал: "Знаете что? Давайте вернёмся в Америку". И начался COVID! И так прошло три года, в течение которых нам не разрешали приезжать в Америку. Так прошло более пяти лет. Я потерял семь лет своей жизни [смеётся] за это время. А тем временем появилась идея графического романа... Изначально это был всего лишь один комикс, связанный с альбомом, но история росла и менялась, и так получился монстр из 12 эпизодов. И я работал с Куртом Саттером, который написал "Сыновья анархии", "Щит" и т. п. Он потрясающий голливудский сценарист..... "Сыны Анархии" послужили вдохновением для четырёх байкеров апокалипсиса в клипе [на песню IRON MAIDEN] "The Writing On The Wall". Я написал сценарий для этого клипа и принимал самое активное участие в его создании, а в это время я общался с Куртом в Zoom и рассказал ему об идее "The Mandrake Project". Тогда он ещё не назывался "The Mandrake Project". Когда мы работали над этим альбомом, я понятия не имел, как он будет называться. У меня была эта история, и я не знал, как её назвать. И я понятия не имею, как я придумал "The Mandrake Project". Где-то у меня есть листок бумаги, и на нем записаны совершенно нелепые идеи для названия альбома. Я записываю их: "Как насчёт того, чтобы назвать его так? Как насчёт того, чтобы назвать это так?", и просто смотрю на них и думаю: "Какое из них кажется правильным?" И ни одно из них не подходило. А потом... "Mandrake" — это замечательное слово. И вообще, кто-нибудь создавал что-то с использованием слова "Mandrake"? Ответ — нет. Я был поражён. У DEEP PURPLE была песня "Mandrake Root". Есть французский комикс под названием "Mandrake The Magician". И было что-то под названием "The Mandrake Project", но это была разовая барабанно-басовая вещь. И я подумал: "Это не будет проблемой". Итак, "The Mandrake Project". Я подумал: "Звучит очень круто. Я мог бы назвать альбом и комикс "The Mandrake Project". Потому что у меня была история, и я посчитал отличной идеей назвать её "The Mandrake Project". Вот так всё и сложилось — кусочек за кусочком.



"The Mandrake Project" - продолжение того, что мы имели в 2014 году. Некоторые из песен были уже полностью сформированы. "Shadow Of The Gods" была практически готова. "Sonata (Immortal Beloved)", последнему треку на альбоме, уже более 20 лет. И я даже забыл, что мы его записали. Это было просто демо. И однажды вечером Рой дал мне кое-что послушать. Он посмотрел фильм "Бессмертная возлюбленная" с Гэри Олдманом о Бетховене и сказал: "Знаешь что? Я возьму кусочек из "Лунной сонаты" Бетховена и поработаю с ней, добавлю клавишные, гитару и сделаю что-то вроде эмбиента". Он дал мне это послушать и спросил: "Что ты об этом думаешь?" И я ответил: "Это звучит очень психоделично. Не знаю, что можно спеть под это. Дай-ка я попробую". И я принялся за дело. У меня не было слов, у меня не было мелодии, я понятия не имел, что я собираюсь петь. И я спел 80 процентов этой песни — придумал её на месте — тексты, художественную декламацию. Я просто выразил свои ассоциации. И мы решили, что это круто. И я забыл об этом. А потом "Z" дал мне кое-что. Он сказал: "У меня тут куча демо-записей. Я нашел ещё несколько". И эта композиция была там. Леана, моя жена, услышала это. Она спросила: "Что это?" Я ответил: "Это просто демо, которое мы сделали". А она такая: "Это потрясающе!" Я: "Правда? Тебе не кажется, что она немного психоделичная?" Она: "Нет! Это потрясающе! Ты должен включить её в альбом". И я ответил: "Хорошо. Ладно". Так что нам пришлось немного переделать песню — второго куплета не было. Потому что я спел первый куплет, и мне понравилось: "Звучит здорово. Здесь есть припев!" Я спел припев. "Боже, это звучит великолепно". А потом продолжился второй куплет. Я такой: "О нет. Что мне теперь сказать? Сейчас будет припев". А потом я снова вошёл в ритм. Так что нам пришлось сочинить второй куплет и сделать пару небольших исправлений. Но, по большому счету, 80 % этого трека — первый и единственный дубль, и ничего не было записано. На самом деле, чтобы написать текст, мне пришлось прослушать песню. У меня ничего для него не было».







