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BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке



BRUCE DICKINSON в рамках общения с поклонниками на выступлении 27 января ответил на вопрос о том, какую певицу он считает лучшей:



«Одна из тех, кто сразу приходит на ум, — Ann Wilson из HEART. Хотя у неё не было такой харизмы, известности или чего-то подобного, как у Дженис Джоплин, у неё просто великолепный голос, она настоящая всесторонняя певица. Просто потрясающий голос... Прекрасная фолк-певица, фантастическая металлическая певица с прекрасным голосом, безупречной техникой. Честно говоря, ничего подобного. Потрясающе!»







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