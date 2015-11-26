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Bruce Dickinson

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5 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке

3 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing Of The Wall"

25 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

17 янв 2022 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

15 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON из IRON MAIDEN сказал, что STEVE HARIS никогда не упоминает о его сольной карьере

10 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал о работе над новым сольным альбомом

8 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мыло в форме подковы? И куда его?»

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о сделке между CAERDAV и GE AVIATION

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поговорил с FRANCIS'ом ROSSI

14 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Стоять перед залом без группы страшно»

1 дек 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

17 ноя 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

2 ноя 2021 : 		 BRUCE DICKINSON запустил подкаст

18 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing On The Wall"

22 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о фильме

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10 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON работает над сольным альбомом

5 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Новая доза? Я в первых рядах!»

30 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о своём новом бедре

17 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON хвалит METALLICA

16 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

13 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON подцепил COVID-19

11 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON отменил выступления

10 авг 2021 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON
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BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке



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BRUCE DICKINSON в рамках общения с поклонниками на выступлении 27 января ответил на вопрос о том, какую певицу он считает лучшей:

«Одна из тех, кто сразу приходит на ум, — Ann Wilson из HEART. Хотя у неё не было такой харизмы, известности или чего-то подобного, как у Дженис Джоплин, у неё просто великолепный голос, она настоящая всесторонняя певица. Просто потрясающий голос... Прекрасная фолк-певица, фантастическая металлическая певица с прекрасным голосом, безупречной техникой. Честно говоря, ничего подобного. Потрясающе!»

BRUCE DICKINSON Reveals His Favorite Female Vocalist Of All Time





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ress


5 фев 2022, 17:20		Всё так, потрясающий голос.


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