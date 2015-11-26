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Bruce Dickinson

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|||| 29 июн 2021

BRUCE DICKINSON призывает правительство к действиям



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Фронтмен IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON призвал правительство Великобритании принять меры, чтобы помочь артистам гастролировать в Европейском Союзе после Brexit.

В результате соглашения о Brexit артисты всех видов должны иметь разрешение на работу, чтобы зарабатывать деньги на концертах в странах ЕС, а также иметь "carnet" (международный таможенный документ, разрешающий временный беспошлинный ввоз некоторых товаров), позволяющий перевозить грузы, такие как музыкальные инструменты, через границы. Для разных стран требуются отдельные визы и разрешения на работу, а гастролирующие транспортные средства из Великобритании ограничены только тремя остановками в Европе до возвращения домой. Это влечёт за собой дополнительные расходы в размере примерно 5 000 фунтов стерлингов на каждую отдельную страну.

Во время выступления на Sky News в понедельник (28 июня) он сообщил ведущему Кею Берли, что из-за Brexit британским исполнителям становится сложнее проводить туры и концерты в Европе, и что правительство должно прилагать больше усилий, чтобы помочь им:

«Не начинайте мне рассказывать об отношении правительства к индустрии развлечений. Мы, вероятно, являемся одним из главных экспортёров Великобритании. Я имею в виду... Да ладно. И всё же мы сидим здесь и ничего не можем сделать.

Прекрасно известно, что я голосовал за Brexit. Но знаете, идея в том, что после того, как ты это сделал, ты должен разумно подходить к отношениям с людьми. Так что на данный момент вся эта чепуха о том, что мы не можем играть в Европе, а европейцы не могут играть здесь, все эти разрешения на работу и прочая ерунда — да бросьте! Соберитесь с мыслями и действуйте как следует!»

IRON MAIDEN



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