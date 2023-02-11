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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»



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Во время сессии вопросов и ответов на выступлении 20 января в Slagthuset в Мальмё, Швеция, вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson поведал о том, как он заботится о своём голосе:

«Не то чтобы я забочусь о нём — я вроде как забочусь, но я просто стараюсь не подвергать голосовые связки чрезмерным нагрузкам. Потому что голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать. Так что это всё здравые вещи: пейте больше воды, не курите много сигарет и не полощите рот с бритвенными лезвиями перед выступлением, и всё такое прочее. И желательно не ходить на футбольный матч в ночь перед концертом и не кричать на игроков и судью, потому что после этого у вас не останется голоса. В общем, очевидные вещи вроде этого. Нужно немного разогреться перед выступлением. О, и ещё одна вещь — научитесь петь. Это помогает».






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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11 фев 2023
g
greesevold1
Именно - петь! А не хрипеть в микрофон никому не понятную хуйню.
11 фев 2023
A
Agnen
это если голос есть. но, к сожалению, он кончился уже к 1990 году...
11 фев 2023
o
olly71
Agnen, ну не гони до 2000 с его голосом было всё нормально потом пришла старость .

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