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BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»



Во время сессии вопросов и ответов на выступлении 20 января в Slagthuset в Мальмё, Швеция, вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson поведал о том, как он заботится о своём голосе:



«Не то чтобы я забочусь о нём — я вроде как забочусь, но я просто стараюсь не подвергать голосовые связки чрезмерным нагрузкам. Потому что голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать. Так что это всё здравые вещи: пейте больше воды, не курите много сигарет и не полощите рот с бритвенными лезвиями перед выступлением, и всё такое прочее. И желательно не ходить на футбольный матч в ночь перед концертом и не кричать на игроков и судью, потому что после этого у вас не останется голоса. В общем, очевидные вещи вроде этого. Нужно немного разогреться перед выступлением. О, и ещё одна вещь — научитесь петь. Это помогает».











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