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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных из Афганистана



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Во время своего выступления 19 февраля в Uptown Theater в Канзас-Сити, штат Миссури, вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал, как в 2008 году он лично перевозил пилотов Королевских ВВС из Афганистана домой на базу RAF Wittering, взяв на себя управление Boeing 747, зафрахтованным Министерством обороны Великобритании для перевозки пилотов RAF обратно в Великобританию:

«В одной из авиакомпаний, в которой я работал, был самолёт, постоянно выделенный военным для перевозки людей — не на войну, мы доставляли их на базы. Иногда мы возвращали людей обратно. Иногда мы возвращали людей, которые, например, были в Афганистане, участвовали в войне. Они отправлялись куда-нибудь на две или три недели, чтобы попытаться адаптироваться, а затем мы забирали их обратно. А однажды мы летели с полком Королевских ВВС, то есть с солдатами RAF. Они были в Афганистане. Это был необычный полёт, потому что мы возвращали их на домашнюю базу — не на военный аэродром, где они садятся в автобус и возвращаются в казармы. Там, где они базировались, была взлётно-посадочная полоса, и нам сказали лететь прямо туда. Они потеряли несколько человек. Но все они были очень весёлыми — лучшие пассажиры, которых только можно найти в армии, серьёзно... И мы полетели с ними в место под названием RAF Wittering, где изобрели реактивный самолет Harrier. И когда мы заходили на посадку, мы остановились и включили обратную тягу. Со мной была женщина, второй пилот, первый офицер. Мы смотрели на улицу, и ко взлётной полосе вплотную подошли семьи, дети, жёны и все остальные солдаты, и все они держали таблички с надписью: "Ты мой герой, папа" и всё в таком духе. Это был очень эмоциональный момент. Нам пришлось остановить самолёт, потому что у второго пилота слёзы наворачивались на глаза, да и у меня тоже. Мы оба пытались не расплакаться. Я сказал: "Хорошо, мы остановимся. Мы высморкаемся, внимательно посмотрим, куда двигаемся, а затем сделаем свою работу. Потому что это действительно исключительный момент". Вряд ли вы захотите потом сказать: "Это было так эмоционально, что мы оказались в чёртовой канаве". Так что мы их высадили и всё. Это был один из самых запоминающихся полётов из всех, что у нас были».

BRUCE DICKINSON Recalls Flying ROYAL AIR FORCE Pilots Home From Afghanistan:





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