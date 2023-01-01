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Bruce Dickinson

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|||| 22 дек 2023

BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что я всё ещё в состоянии брать высокие ноты»



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В новом интервью для Rock Antenne фронтмена IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a спросили, как он поддерживает свой голос в форме после гастролей и записей на протяжении нескольких десятилетий. Он ответил:

«Я не знаю. Наверное, в какой-то степени это связано с тем, что мне дано от природы. И ещё очень важно, что я стараюсь заботиться о том, что у меня уже есть. А в остальном... Я думаю, голос меняется с возрастом. В этом нет никаких сомнений, но мне повезло, что я всё ещё в состоянии брать высокие ноты. И мы исполняем все песни IRON MAIDEN в оригинальной тональности. Это не значит, что все песни даются мне легко. Но у меня для вас есть новость: некоторые песни всегда были сложными — их было сложно исполнять и в 25.

Тембр моего голоса немного изменился, и во многих отношениях сейчас он мне нравится больше, чем в 23 года. В 23 я был словно лоснящимся и писклявым. Голос становится более живым. Ты можешь выразить больше эмоций, ты можешь передать больше эмоций. Так, например, в моём предстоящем сольном альбоме "The Mandrake Project" есть песня "Rain On The Graves". Я не смог бы спеть её так же, когда мне было 22 года. Так что интересно наблюдать, как эмоциональная жизнь голоса развивается с годами. Я стараюсь работать в этом направлении. Я пытаюсь расширить эмоциональный диапазон своего голоса, сохраняя при этом физический диапазон».

Dickinson также рассказал о своей диете и физических упражнениях и о том, как они влияют на его певческий голос:

«Возможно, я внёс пару изменений в свой рацион. Я ем не так много хлеба, но в основном это потому, что моя жена — француженка, так что я приучен к французскому хлебу. А я лучше вообще не буду есть хлеб, чем буду есть всякую дрянь, вроде хлеба, производимого в промышленных масштабах. Поэтому эта идея пришлась мне по душе. Так что на самом деле я ем гораздо меньше хлеба и стараюсь употреблять чуть больше белка, чем раньше. А ещё я иногда хожу в спортзал и немного тягаю железо. И я всё ещё занимаюсь фехтованием, и вряд ли люди понимают, насколько это физически тяжёлый вид спорта, потому что ты весь в белом и на тебе маска. Это можно сравнить с тем, что люди говорят: "У гонщиков Формулы-1 не так уж много тяжёлой работы, не так ли?" Потому что они в костюме, на них шлем, но они теряют бог знает сколько килограммов воды за гонку. Они очень сильно напрягаются физически. И то же самое на сцене. На выступлениях IRON MAIDEN я теряю около трёх литров воды за концерт. За время шоу я выпиваю, наверное, полтора-два литра. И когда я возвращаюсь в свой гостиничный номер, мне всё ещё не хватает литра, так что я просто постепенно восполняю этот запас. Так как я пою, используя диафрагму и делаю то, что нужно делать, не очень хорошо, если залить целый литр воды себе в живот».




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