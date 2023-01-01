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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
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Bruce Dickinson

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BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов не только в металле, но и во всей музыке»



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В новом интервью Linea Rock британского хэви-металлического вокалиста Blaze'a Bayley, который более 20 лет назад был фронтменом IRON MAIDEN, спросили, какое место, по его мнению, он займёт в истории группы по отношению к другим вокалистам — Bruce'y Dickinson'y и Paul'y Di'Anno. Он ответил:

«Я считаю, что Bruce — отличный певец. Но люди не обращают внимания на одну деталь: Bruce Dickinson — один из самых важных певцов не только в металле, но и во всей музыке, потому что он повлиял на многих людей в разных жанрах, которые слушали IRON MAIDEN. Металл был самой важной музыкой в мире, когда IRON MAIDEN набирали обороты. Так что это совсем другое дело.

Paul — легенда. С него всё началось. Его голос своеобразен, и он рассказывает свою собственную историю гнева и разочарования. И в исполнении Пола есть что-то замечательное и эмоционально насыщенное.

Когда наступила эра Blaze'a, для IRON MAIDEN начался прогрессивный период. Песни стали не такими быстрыми. И они стали гораздо более мрачными. Я думаю, что моя эпоха, каким меня будут помнить, моё место в IRON MAIDEN — это тёмные времена и глубокие эмоции, борьба и возрождение. Именно с этим мы столкнулись.

Мы выступали в Италии перед 10 000 зрителей за вечер. В Великобритании журналы писали, что IRON MAIDEN мертвы. Это разочаровывающее время. "Гранж — вот это музыка, чувак. Тяжёлый металл мёртв". Именно это произошло, когда я был в IRON MAIDEN. EMI продала все фабрики, которые производили пластинки. Наступила тьма. И мы решили: "Если фэны с нами, то и мы с ними". И фанаты остались с нами. Они остались со мной. Они дали мне шанс. Мне очень повезло, я жил своей мечтой. Поклонники в Италии открыли свои души. "Что это за парень? Кто это? Давайте посмотрим, что он из себя представляет". И все дали мне шанс.

Так что, думаю, именно так я смотрю на вопрос. Но история IRON MAIDEN ещё не закончена и не дописана. Так что посмотрим, когда жизнь легенды будет завершена, где будет моё место».




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