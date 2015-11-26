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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON — о фильме



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BRUCE DICKINSON в программе "Trunk Nation Virtual Invasion" о документальном фильме "Scream For Me Sarajevo":

«Мы с Сашей в некотором роде приурочили историю к поездке в Сараево. Должен сказать, что это не совсем байопик обо мне. Я — это повод для того, чтобы сделать фильм об общей обстановке. Это невероятная история. Но люди, которые были вовлечены в нее на периферии и в самом Сараево, их истории, я думаю, более интересны. Так что да, я буду в фильме, но не как я. Мне придётся попросить кого-то другого сыграть меня. Я не знаю, кто это будет. Мы найдём кого-нибудь. Но да, это отличная история. И мы уже довольно далеко продвинулись, чтобы обрисовать её, но мы ещё физически не приступили к первой странице сценария».

Кроме этого, Bruce рассказал о фильме "Scream For Me Sarajevo", в котором представлены кадры с исторического концерта, а также интервью с теми, кто пришёл на шоу и сделал концерт реальностью, решив продолжать жить своей жизнью, несмотря на происходящие вокруг зверства.

«"Scream For Me Sarajevo" — это документальный фильм, который был снят людьми из самого Сараево. Местного режиссёра зовут Аднан [Кухара]. Впервые я услышал о нём, когда кто-то пришёл в мой местный паб с ноутбуком и показал мне необработанные кадры некоторых интервью, которые они взяли у людей спустя 20 лет после событий. В основном люди рассказывали, как сильно это событие изменило их жизнь, — изменило их отношение, изменило их жизнь, изменило их мнение о человечестве. Это было трогательно и удивительно. Поэтому они спросили: "Не хотели бы вы принять участие?" Я ответил: "Ну всё, что я могу сделать, лишь бы помочь. Но это не мой документальный фильм, это ваш документальный фильм". Честно говоря, они проделали невероятную работу. К сожалению, он пострадал из-за... Времени. Мы опоздали на Sundance и прочие фестивали; на многие из этих фестивалей фильм попал слишком поздно, что было очень досадно. Потому что теперь люди открыли его для себя заново и говорят: "Вау, мы никогда не знали об этом". Это действительно печально. Но фильм вышел в свет. И если люди захотят посмотреть его, то он того стоит».

IRON MAIDEN





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