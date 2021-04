сегодня



BRUCE DICKINSON поедет в тур по Великобритании



BRUCE DICKINSON летом этого года даст шесть шоу в рамках "An Evening With Bruce Dickinson" в Великобритании:



Aug. 01 - Theatre Royal, Brighton



Aug. 04 - The Lowry, Salford



Aug. 05 - St George’s Hall, Bradford



Aug. 08 - Theatre Royal, Nottingham



Aug. 09 - The Alexandra, Birmingham



Aug. 10 - O2 Shepherd's Bush Empire, London







