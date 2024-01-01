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Bruce Dickinson

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|||| 10 мар 2024

BRUCE DICKINSON: «Что такое рок-звезда?»



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В новом интервью для Brut. вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson признался, что ему неприятен ярлык «рок-звезды», с которым он ассоциируется уже более четырёх десятилетий:

«Что такое рок-звезда? Что это означает?" На самом деле это ничто. Это просто плод воображения СМИ, социальных сетей, фотографий, которые ты сделал, если ты популярен. На самом деле это ерунда. Вот если бы вы сказали: "Я — рассказчик", это уже что-то.

Я не хожу с телохранителями. Я не езжу в лимузинах. Я езжу на метро или хожу пешком. У меня нет машины. У меня есть велосипед, и я постоянно езжу на метро — в Лондоне и здесь [в Париже]».

Dickinson сказал, что талисман IRON MAIDEN Эдди — фигура, которая появляется на обложках альбомов группы с момента ее основания, — это её суть:

«Потому что когда вы думаете об IRON MAIDEN, вы думаете об Эдди. И хотя я вокалист, вы автоматически думаете не обо мне, а об Эдди, и это нормально. Потому что это возвращает нас к предыдущему вопросу о рок-звезде — у нас есть Эдди, поэтому нам не нужно быть рок-звёздами. Нам не нужно устраивать передозировку, быть найденными лежащими возле какого-нибудь парижского ночного клуба, проходить реабилитацию, заводить шесть подружек и заниматься прочей фигнёй, которая не имеет никакого отношения к музыке. У нас есть Эдди. И Эдди более радикален и крут, чем любой из них».






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