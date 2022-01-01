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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON о проекте THE THREE TREMORS



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BRUCE DICKINSON в рамках ответов на вопросы публики на одном из своих сольных выступлений, рассказал о том, что "Tyranny Of Souls" была специально написана для проекта THE THREE TREMORS:

«Мы собирались сделать эту вещь с тремя металлическими вокалистами - мной, Ронни Джеймсом Дио и Rob Halford'ом. Однако, по причинам, которые [не имели особого смысла] — менеджерский бред или что-то еще — было некоторое противодействие, не от меня, против того, чтобы Ронни был с нами, что я считал просто диким бредом. Поэтому было предложено, чтобы в группе вместо него участвовал Geoff Tate. И Roy [давний соратник Bruce, Roy 'Z' Ramirez] и я написали песню. Мы решили попробовать сочинить альбом, который бы исполняли три певца. Мы дошли только до одной песни, и эта песня была "Tyranny Of Souls". Идея была в том, что если бы мы сделали этот проект, то в припеве пели бы все три певца [вместе], но начало было бы таким: одна строчка я, одна строчка Geoff, одна строчка Rob, и так далее, через всю песню. И каждая строчка была бы написана так, чтобы она соответствовала подаче, соответствовала вокальным характеристикам того, кто ее поет. Так что это была довольно сложная задача. Это [было бы] довольно трудно сделать. Я подумал: "Черт, будет довольно сложно записать целый альбом таких песен". И, конечно, мы так и не смогли этого сделать. Но "Tyranny Of Souls", демо-версия этого трека была создана для того, чтобы проиллюстрировать, как бы это могло получиться».

BRUCE DICKINSON Reflects On Aborted THE THREE TREMORS Project With ROB HALFORD And GEOFF TATE











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