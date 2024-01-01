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Bruce Dickinson

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Новое видео BRUCE DICKINSON



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Rain On The Graves, новое видео BRUCE DICKINSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Mandrake Project", релиз которого запланирован на первое марта на BMG, Помимо самого Bruce'a, в записи материала принимали участие Roy Z (гитары, бас), Mistheria (клавиши) и Dave Moreno (барабаны).

Трек-лист:

01. Afterglow Of Ragnarok (05:45)
02. Many Doors To Hell (04:48)
03. Rain On The Graves (05:05)
04. Resurrection Men (06:24)
05. Fingers In The Wounds (03:39)
06. Eternity Has Failed (06:59)
07. Mistress Of Mercy (05:08)
08. Face In The Mirror (04:08)
09. Shadow Of The Gods (07:02)
10. Sonata (Immortal Beloved) (09:51)




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