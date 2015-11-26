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BRUCE DICKINSON : «Рак — не приговор!»



BRUCE DICKINSON в рамках ответов на вопросы зрителей на шоу в Орландо рассказал о том, какой он бы мог дать совет тем, кто только начинает свою борьбу с раком:



«Я расскажу, как это было у меня... Все люди справляются с этим по-разному. Я согласился на лечение. Я пошёл посмотреть на большую радиационную установку и спросил: "Хорошо, как это работает? Что она делает? И сколько вы мне дадите и в каком количестве? И в чём разница между этим и этим? И что вы можете с этим сделать?" Вау, это действительно круто. Это потрясающе. Это невероятно — вся эта технология.



Я бы сказал: начинайте лечение и всегда помните о вероятности... Я не знаю, какой у вас рак. Я не знаю индивидуальных обстоятельств. Я не врач, поэтому я не буду делать никаких прогнозов. Я не могу делать ничего подобного, да и не стал бы, потому что это очень личное. Но я должен сказать, что методы лечения, которые люди разрабатывают сейчас, настолько передовые и успешные, что у вас действительно очень хорошие шансы. Потому что половина из нас заболеет раком, и это больше не смертный приговор, и с этим можно справиться. И те вещи, которые они должны сделать с вашим телом, чтобы избавиться от него, становятся всё лучше и лучше по мере того, как мы продвигаемся вперёд. Они сделали несколько неприятных вещей с моим телом. Мне повезло, что я совершенно чист от всего и вся.



Я рассказываю об этом только тогда, когда прихожу на эти шоу, потому что люди хотят об этом знать. Мне очень нравится говорить об этом, потому что ты несколько упрощаешь ситуацию для других людей. Но это страшная хреновина».







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