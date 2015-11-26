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Bruce Dickinson

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9 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак — не приговор!»

5 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о лучшей вокалистке

3 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing Of The Wall"

25 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

17 янв 2022 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

15 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON из IRON MAIDEN сказал, что STEVE HARIS никогда не упоминает о его сольной карьере

10 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал о работе над новым сольным альбомом

8 янв 2022 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мыло в форме подковы? И куда его?»

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о сделке между CAERDAV и GE AVIATION

15 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поговорил с FRANCIS'ом ROSSI

14 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Revelations"

9 дек 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Стоять перед залом без группы страшно»

1 дек 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

17 ноя 2021 : 		 Новый эпизод подкаста BRUCE DICKINSON

2 ноя 2021 : 		 BRUCE DICKINSON запустил подкаст

18 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing On The Wall"

22 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о фильме

15 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON удивлён тупости людей

14 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о критике своей позиции по Брекзиту

10 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON работает над сольным альбомом

5 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Новая доза? Я в первых рядах!»

30 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о своём новом бедре

17 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON хвалит METALLICA

16 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

13 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON подцепил COVID-19

11 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON отменил выступления
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BRUCE DICKINSON: «Рак — не приговор!»



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BRUCE DICKINSON в рамках ответов на вопросы зрителей на шоу в Орландо рассказал о том, какой он бы мог дать совет тем, кто только начинает свою борьбу с раком:

«Я расскажу, как это было у меня... Все люди справляются с этим по-разному. Я согласился на лечение. Я пошёл посмотреть на большую радиационную установку и спросил: "Хорошо, как это работает? Что она делает? И сколько вы мне дадите и в каком количестве? И в чём разница между этим и этим? И что вы можете с этим сделать?" Вау, это действительно круто. Это потрясающе. Это невероятно — вся эта технология.

Я бы сказал: начинайте лечение и всегда помните о вероятности... Я не знаю, какой у вас рак. Я не знаю индивидуальных обстоятельств. Я не врач, поэтому я не буду делать никаких прогнозов. Я не могу делать ничего подобного, да и не стал бы, потому что это очень личное. Но я должен сказать, что методы лечения, которые люди разрабатывают сейчас, настолько передовые и успешные, что у вас действительно очень хорошие шансы. Потому что половина из нас заболеет раком, и это больше не смертный приговор, и с этим можно справиться. И те вещи, которые они должны сделать с вашим телом, чтобы избавиться от него, становятся всё лучше и лучше по мере того, как мы продвигаемся вперёд. Они сделали несколько неприятных вещей с моим телом. Мне повезло, что я совершенно чист от всего и вся.

Я рассказываю об этом только тогда, когда прихожу на эти шоу, потому что люди хотят об этом знать. Мне очень нравится говорить об этом, потому что ты несколько упрощаешь ситуацию для других людей. Но это страшная хреновина».

BRUCE DICKINSON:








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