11 авг 2021



BRUCE DICKINSON отменил выступления



BRUCE DICKINSON был вынужден отменить два запланированных в Великобритании шоу после того, как среди его окружения был зафиксирован случай заболевания COVID-19.



«В связи с тем, что у одного из членов семьи Bruce'a был обнаружен положительный тест на Covid-19, с большим сожалением сообщаем, что два заключительных концерта его тура "Evening With" не состоятся, как было запланировано. Несмотря на то, что у самого Bruce'a сегодня и на протяжении всего тура анализы отрицательные, он вынужден изолироваться на следующие 10 дней в соответствии с действующими правилами правительства Великобритании. По понятным причинам он очень расстроен, что не увидит всех вас на этих двух последних концертах, но безопасность и благополучие фанатов, а также команды и персонала концертного зала, безусловно, превыше всего.



Пожалуйста, сохраните свои билеты и наберитесь терпения, пока мы работаем с нашим промоутером, чтобы попытаться перенести выступления на другие даты. Мы благодарим вас за терпение и понимание в эти всё ещё очень неопределённые времена глобальной пандемии».



По обновленной информации концерты пройдут в октябре.







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