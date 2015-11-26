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Bruce Dickinson

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11 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON отменил выступления

10 авг 2021 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

9 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет хит Тома Джонса

4 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

31 июл 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о музыкальных магазинах

27 июл 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о сторонних проектах

5 июл 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN не сожалеет, что носил нелепые штаны

29 июн 2021 : 		 BRUCE DICKINSON призывает правительство к действиям

11 июн 2021 : 		 BRUCE DICKINSON помог собрать миллион

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON получил смартфон

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о проблемах со здоровьем

25 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал о том, что побуждает его пробовать себя в разных ипостасях

27 апр 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поедет в тур по Великобритании

5 апр 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN назвал вокалиста DEEP PURPLE «богом рока»

12 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»

28 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

27 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

19 май 2020 : 		 Репетиционные записи BRUCE DICKINSON

18 май 2020 : 		 Жена BRUCE'a DICKINSON'a найдена мертвой

23 мар 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 мар 2020 : 		 Бывший басист METALLICA опубликовал старую фотографию BRUCE DICKINSON

11 мар 2020 : 		 BRUCE DICKINSON вновь критикует телесуфлёры

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

12 ноя 2019 : 		 Фото подруги BRUCE'a DICKINSON'a

5 ноя 2019 : 		 BRUCE DICKINSON разошёлся с женой

14 июн 2019 : 		 Видео с выступления фронтмена IRON MAIDEN в сольном туре в жанре «художественной декламации»
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|||| 11 авг 2021

BRUCE DICKINSON отменил выступления



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BRUCE DICKINSON был вынужден отменить два запланированных в Великобритании шоу после того, как среди его окружения был зафиксирован случай заболевания COVID-19.

«В связи с тем, что у одного из членов семьи Bruce'a был обнаружен положительный тест на Covid-19, с большим сожалением сообщаем, что два заключительных концерта его тура "Evening With" не состоятся, как было запланировано. Несмотря на то, что у самого Bruce'a сегодня и на протяжении всего тура анализы отрицательные, он вынужден изолироваться на следующие 10 дней в соответствии с действующими правилами правительства Великобритании. По понятным причинам он очень расстроен, что не увидит всех вас на этих двух последних концертах, но безопасность и благополучие фанатов, а также команды и персонала концертного зала, безусловно, превыше всего.

Пожалуйста, сохраните свои билеты и наберитесь терпения, пока мы работаем с нашим промоутером, чтобы попытаться перенести выступления на другие даты. Мы благодарим вас за терпение и понимание в эти всё ещё очень неопределённые времена глобальной пандемии».

По обновленной информации концерты пройдут в октябре.

BRUCE DICKINSON Postpones Last Two Shows Of Spoken-Word Tour After COVID-19 Diagnosis In His Household



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