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BRUCE DICKINSON: «Я старался делать понемногу, но на полную катушку»



В новом интервью для японского TVK "Rock City" Bruce Dickinson из IRON MAIDEN рассказал о том, как ему удаётся совмещать различные виды деятельности, особенно в свете того, что он только что выпустил новый сольный альбом "The Mandrake Project":



«Как ни странно, я был очень занят. Я старался делать понемногу, но на полную катушку. [Смеётся]. То есть вместо того, чтобы пытаться сделать десять дел одновременно, я занимался двумя. И в данном случае это был альбом и трёхлетний проект графического романа, которые не зависят друг от друга, но, тем не менее, они имеют одно и то же название. И есть некоторые связи между одним и другим, с историей. Так что да, это был очень насыщенный год, когда всё перемешалось. Кроме того, мы занимались и бэк-каталогом, так что мы фактически на этой неделе закончили микширование альбома "Skunkworks" в версии Atmos Dolby, мы сделали ремикс, и мы собираемся сделать то же самое для всего моего бэк-каталога — это будут "Balls To Picasso" и все остальные альбомы. Так что много чего происходит. И мы готовимся к туру — я имею в виду большой сольный тур, почти 50 концертов. И, к сожалению, пока нет концертов в Японии. Остаток года я будут занят в IRON MAIDEN, а потом мы приедем в Японию, и это потрясающе».







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