сегодня



BRUCE DICKINSON — о переменах в вокальной технике



BRUCE DICKINSON в рамках недавнего шоу в Orpheum Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, ответил на вопрос о том, как поменялась его вокальная техника за годы на сцене:



«Я не думаю, что всё так сильно изменилось. Когда ваш голос ещё совсем молодой... Я обнаружил, что мой голос, когда я был молод, был довольно жёстким; в нём не было большой глубины. А с возрастом голос немного уплотняется. И очевидно, что разговоры в течение двух с половиной часов не помогают. Но когда ты переходишь к высоким нотам... Мой высокий регистр... Когда я только начинал — в SAMSON и тому подобном — я обычно переходил на свой фальцет, но это вышло боком, когда я записал альбом [MAIDEN] "The Number Of The Beast", потому что я перешёл на высокий диапазон, который не похож на обычный регистр, — такое случается с голосом в подобных ситуациях. Но это своего рода высокий регистр. Об этом сказал мой издатель — это был южноафриканский джентльмен по имени Ральф Саймон, он работал с Zomba Music. Ральф работал с другими продюсерами, он работал с Мартином Бёрчем, а также с парнем, который записывал все альбомы DEF LEPPARD ["Mutt" Lange]. Так или иначе, он обсуждал со мной всё это, и когда мы записывали материал MAIDEN, например, "Run To The Hills", он подошёл ко мне и сказал [имитирует южноафриканский акцент]: "У тебя есть кое-что, что Mutt использует со всеми своими группами. Это высокочастотное пение, которое заставляет американцев сходить с ума. Ты можешь брать высокие ноты. Когда ты переходишь на них, например, в песне "Run To The Hills", и поёшь "Run to the hills, run for your life", это заставляет американцев сходить с ума, они ничего не могут с собой поделать". Так что я последовал этому совету. Я подумал, что просто перейду на высокие ноты, которые заставляют американцев сходить с ума, вот и всё».













