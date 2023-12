сегодня



BRUCE DICKINSON и Z2 выпускают комиксы



BRUCE DICKINSON совместно с Z2 запланировал целую серию комиксов, посвященных новому студийному альбому "The Mandrake Project". Первый выпуск запланирован на 17 января. Всего должно выйти двенадцать номеров.



Bruce: «В самом начале работы над новым альбомом в моей голове зародилась идея создания комикса-компаньона к нему. Я обратился к Z2, которых мне порекомендовали Kurt Sutter ("Sons Of Anarchy", "The Shield") и Sacha Gervasi ("My Dinner With Hervé", "Anvil! The Story Of Anvil"). Затем я узнал, что мой менеджмент уже работает с Z2 над графическим романом MAIDEN "Piece Of Mind", в который я вписал историю "Revelations"! Я представил им полностью сформированную концепцию и написанную сюжетную линию, которую они сразу же поняли и с энтузиазмом принялись воплощать планы и идеи вместе со мной! Уже тогда я понял, что они станут идеальной творческой командой, которая поможет воплотить мои идеи в жизнь... и вот результат!»



Главный редактор Rantz A. Hoseley: «Модель Z2 всегда была прочно связана с графическими романами, но когда мы сели с Bruce'ом и обсудили историю "The Mandrake Project" и то, что он хочет, чтобы читатели получили от этой серии, мы поняли две очень важные вещи: во-первых, это история, в которой мы должны быть ее частью. Это напомнило нам чтение культовых изданий Vertigo. Второе осознание заключалось в том, что "The Mandrake Project" должен быть выпущен как серия комиксов, а, как известно всем, кто занимается комиксами, выпуск серии — это совсем другое искусство»



Президент Z2 Josh Bernstein: «Поскольку мы с Rantz родом из одной среды, где продаются комиксы, мы позаботились о том, чтобы наши ритейлеры почувствовали поддержку и убедились, что у них есть отличные партнеры в лице Z2 и Bruce Dickinson. Мы надеемся, что усилия, направленные на то, чтобы сделать бесплатное превью для магазинов, предоставить ритейлерам PDF-файл первого выпуска перед заказом, четко рассказать о графике выпуска и планах на следующие два года, а также сделать первый выпуск возвратным, дают понять, что мы придаем огромное значение магазинам комиксов в оценке успеха " The Mandrake Project" Bruce Dickinson».



Даты выхода номеров:



* "The Mandrake Project" #1 – January 17, 2024



* "The Mandrake Project" #2 – March 20, 2024



* "The Mandrake Project" #3 – June 26, 2024



* "The Mandrake Project" #4 – September 25, 2024



* "The Mandrake Project" annual trade paperback #1 – November 6, 2024



* "The Mandrake Project" #5 – December 18, 2024



* "The Mandrake Project" #6 – March 19, 2025



* "The Mandrake Project" #7 – June 25, 2025



* "The Mandrake Project" #8 – September 24, 2025



* "The Mandrake Project" annual trade paperback #2 – November 5, 2025



"Bruce Dickinson's The Mandrake Project" #1 (of 12)



* Story by Bruce Dickinson

* Script by Tony Lee

* Art by Staz Johnson

* Letters by Troy Peteri

* Colors by Gabo

* Covers by Bill Sienkiewicz







