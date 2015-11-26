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Bruce Dickinson

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18 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing On The Wall"

22 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о фильме

15 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON удивлён тупости людей

14 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о критике своей позиции по Брекзиту

10 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON работает над сольным альбомом

5 сен 2021 : 		 BRUCE DICKINSON: «Новая доза? Я в первых рядах!»

30 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о своём новом бедре

17 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON хвалит METALLICA

16 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

13 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON подцепил COVID-19

11 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON отменил выступления

10 авг 2021 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

9 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет хит Тома Джонса

4 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

31 июл 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о музыкальных магазинах

27 июл 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о сторонних проектах

5 июл 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN не сожалеет, что носил нелепые штаны

29 июн 2021 : 		 BRUCE DICKINSON призывает правительство к действиям

11 июн 2021 : 		 BRUCE DICKINSON помог собрать миллион

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON получил смартфон

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о проблемах со здоровьем

25 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал о том, что побуждает его пробовать себя в разных ипостасях

27 апр 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поедет в тур по Великобритании

5 апр 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN назвал вокалиста DEEP PURPLE «богом рока»

12 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»

28 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON
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|||| 18 окт 2021

BRUCE DICKINSON исполняет "The Writing On The Wall"



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BRUCE DICKINSON в рамках сольного мероприятия шестнадцатого октября в Лондоне исполнил фрагмент "The Writing On The Wall".

Watch IRON MAIDEN's BRUCE DICKINSON Sing A Cappella Version Of 'The Writing On The Wall' In London





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Denza


18 окт 2021, 20:51		Я совершенно не фанат лайвов, люблю студийный звук, и хз чо ожидать, хз как будут выглядеть песни с шедеврального Senjutsu вживую, учитывая то что альбом записан более двух лет назад, а Борисушка за эти двое лет сильно подсдал.

gravitgroove


18 окт 2021, 21:38		Кто-то pанее писал, что звук повлиял на качество вокала, будто он что-то за щекой деpжит или у него зубов не хватает. Ну так в этой а капелле тоже самое.

Don Huan


18 окт 2021, 22:08		Шипилявит Дис, или кажется? жестковато)


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