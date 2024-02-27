Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
*ROB HALFORD о SLEEP TOKEN: «Сейчас нет ни одной другой групп... 13
*Барабанщик KREATOR исполняет 12
*ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA 11
*BRUCE DICKINSON: «Люблю бродить по кладбищу — это поднимает ... 11
*Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
[= ||| все новости группы



*

Bruce Dickinson

*



27 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON теперь ящерица!

26 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 10–12 идей для нового альбома»

24 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Люблю бродить по кладбищу — это поднимает настроение!»

18 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON нашел гитаристов

12 фев 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Одноклассников считал кучкой зажравшихся х...ов»

11 фев 2024 : 		 Вскрытие от BRUCE DICKINSON

29 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON думает о переработке сольных альбомов

27 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, заявил, что одна из песен для его нового альбома написана 20 лет назад

26 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON считает, что многие пилоты гражданской авиации потенциально опасны

25 янв 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

24 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что его новая песня была написана для проекта с ROB'ом HALFORD'ом и Ронни Дио

23 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Меня заставили сыграть на гитаре на новом альбоме»

19 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Рак повлиял на мое представление о жизни и смерти»

22 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что я всё ещё в состоянии брать высокие ноты»

17 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON и Z2 выпускают комиксы

13 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

11 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST

8 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON женился в третий раз

5 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о концепции сольного альбома

1 дек 2023 : 		 Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной

1 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представил новое видео

17 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сингл

8 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON снимется в ABBA-хорроре

7 ноя 2023 : 		 Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре

1 ноя 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов не только в металле, но и во всей музыке»

15 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «С кем записывал альбом, с тем и буду выступать!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON теперь ящерица!



zoom
По данным ReptilesMagazine.com, новый вид ящериц был назван в честь вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a.

Ящерица, получившая название Enyalioides dickinsoni, была обнаружена в горном массиве Кордильера-де-Колан в 460 милях к северу от Лимы, Перу. Известно три местности, где обитает этот вид ящериц. Его среда обитания распространяется на посевы кофе, какао и цитрусовых, а также на коровьи пастбища и горные леса на высоте 1405–1777 м.

Согласно LatinAmerican Post, название Enyalioides dickinsoni в честь Bruce'a Dickinson'a «является свидетельством непреходящего влияния культурных деятелей на научные открытия. Это напоминание о взаимосвязанности нашего мира, где наследие иконы хэви-метала может распространяться на сферы охраны окружающей среды и научных исследований. Это открытие не только обогащает наше понимание био-разнообразия Амазонки, но и отмечает многогранный вклад таких личностей, как Dickinson, в мировую культуру и просвещение».








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 фев 2024
d
decided
Вот это поворот ! ))) Певец и на гитаре игрец, еще и ящерица ))

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом