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BRUCE DICKINSON теперь ящерица!



По данным ReptilesMagazine.com, новый вид ящериц был назван в честь вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a.



Ящерица, получившая название Enyalioides dickinsoni, была обнаружена в горном массиве Кордильера-де-Колан в 460 милях к северу от Лимы, Перу. Известно три местности, где обитает этот вид ящериц. Его среда обитания распространяется на посевы кофе, какао и цитрусовых, а также на коровьи пастбища и горные леса на высоте 1405–1777 м.



Согласно LatinAmerican Post, название Enyalioides dickinsoni в честь Bruce'a Dickinson'a «является свидетельством непреходящего влияния культурных деятелей на научные открытия. Это напоминание о взаимосвязанности нашего мира, где наследие иконы хэви-метала может распространяться на сферы охраны окружающей среды и научных исследований. Это открытие не только обогащает наше понимание био-разнообразия Амазонки, но и отмечает многогранный вклад таких личностей, как Dickinson, в мировую культуру и просвещение».















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