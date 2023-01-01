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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 34
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Bruce Dickinson

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1 дек 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представил новое видео

17 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сингл

8 ноя 2023 : 		 BRUCE DICKINSON снимется в ABBA-хорроре

7 ноя 2023 : 		 Первый сингл BRUCE DICKINSON выйдет в декабре

1 ноя 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов не только в металле, но и во всей музыке»

15 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «С кем записывал альбом, с тем и буду выступать!»

10 окт 2023 : 		 BRUCE DICKINSON о новом альбоме

22 сен 2023 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024

8 июл 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?» — видео!

4 июл 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Пинту не хотите?»

29 июн 2023 : 		 BRUCE DICKINSON спел на авиабазе

5 май 2023 : 		 Тяжба вокруг доходов BRUCE DICKINSON

25 апр 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет трек DEEP PURPLE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Загребе

26 мар 2023 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON в Сараево

21 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

17 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур "Concerto For Group And Orchestra"

16 мар 2023 : 		 BRUCE DICKINSON рад исполнить "Concerto For Group And Orchestra" Джона Лорда

15 мар 2023 : 		 "Tears Of The Dragon" с оркестром

11 фев 2023 : 		 BRUCE DICKINSON: «Голос сам о себе позаботится, если его не перенапрягать»

31 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о 747

26 янв 2023 : 		 BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень горжусь ей»

20 ноя 2022 : 		 Roy Z — о новом альбоме BRUCE DICKINSON

13 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!»

28 окт 2022 : 		 Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKINSON

25 окт 2022 : 		 JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON
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|||| сегодня

BRUCE DICKINSON представил новое видео



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"Afterglow Of Ragnarok", новое видео BRUCE DICKINSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Mandrake Project", выходящего в начале 2024 года.




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