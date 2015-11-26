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Bruce Dickinson

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16 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"

13 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON подцепил COVID-19

11 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON отменил выступления

10 авг 2021 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

9 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет хит Тома Джонса

4 авг 2021 : 		 BRUCE DICKINSON открыл тур

31 июл 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о музыкальных магазинах

27 июл 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о сторонних проектах

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11 июн 2021 : 		 BRUCE DICKINSON помог собрать миллион

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON получил смартфон

31 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON — о проблемах со здоровьем

25 май 2021 : 		 BRUCE DICKINSON рассказал о том, что побуждает его пробовать себя в разных ипостасях

27 апр 2021 : 		 BRUCE DICKINSON поедет в тур по Великобритании

5 апр 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN назвал вокалиста DEEP PURPLE «богом рока»

12 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE: «Говорил я как-то с BRUCE'ом DICKINSON'ом»

28 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

27 май 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

19 май 2020 : 		 Репетиционные записи BRUCE DICKINSON

18 май 2020 : 		 Жена BRUCE'a DICKINSON'a найдена мертвой

23 мар 2020 : 		 Видео с выступления BRUCE DICKINSON

17 мар 2020 : 		 Бывший басист METALLICA опубликовал старую фотографию BRUCE DICKINSON

11 мар 2020 : 		 BRUCE DICKINSON вновь критикует телесуфлёры

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12 ноя 2019 : 		 Фото подруги BRUCE'a DICKINSON'a
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|||| сегодня

BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"



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Видео исполнения BRUCE'ом DICKINSON'ом фрагмента "Tears Of The Dragon" в рамках творческого вечера в Ноттингеме седьмого августа доступно для просмотра ниже.

Watch IRON MAIDEN





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


16 авг 2021, 11:37		Дикинсон как Макаревич стал. Помню к нам во Владимир в 2000-х приезжал без Машины Времени, так же болтал и под гитару мямлил за 5000 тысяч рублей по тем временам для провинции бабки не малые. Хотя отдать должное Брюсу - за эту болтовню он куда меньше дерет со своих фанатов.

Deze


16 авг 2021, 14:35		Вообще это называется "творческими вечерами" и совершенно неясно, почему тебе кажется что это "сдирание денег". Да, именно за болтовню и платят, представь себе, это куда интереснее обычного концерта.


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