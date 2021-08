сегодня



BRUCE DICKINSON исполняет "Tears Of The Dragon"



Видео исполнения BRUCE'ом DICKINSON'ом фрагмента "Tears Of The Dragon" в рамках творческого вечера в Ноттингеме седьмого августа доступно для просмотра ниже.













