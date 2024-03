сегодня



BRUCE DICKINSON: «"Balls To Picasso" выйдет таким, каким мы его хотели слышать, а не продюсер»



Bruce Dickinson в рамках интревью для Goldmine сказал:



«Я горжусь всем, что сделал с Z, например "Accident Of Birth". "[The] Chemical [Wedding, 1998] необыкновенен, но "Tyranny Of Souls", [2005], к сожалению, так и остался сиротой, который оказалось некуда девать, потому что не было возможности продвигать его, не было возможности делать что-либо. Но это все равно прекрасная пластинка, и на ней есть несколько прекрасных песен. Так что да, я надеюсь, что после прослушивания этого альбома люди смогут покопаться в каталоге и сказать: "Вау, я должен переоценить эти альбомы".



"Я делаю ремикс на "Skunkworks" [1996] . Мы делаем ремикс на "Balls To Picasso" [1994], чтобы сделать его таким, каким он должен был быть. На "Balls To Picasso" не хватает гитар, которые сделал Roy, и которые так и не попали на пластинку, потому что продюсер хотел, чтобы она была средненькой, середнячком. Я твердо решил, что эта пластинка должна звучать так, как мы действительно хотели, чтобы она звучала. Но мы с Roy только познакомились, я только начинал узнавать Z. Но да, у нас будет много классных материалов».







