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Bruce Dickinson

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10 апр 2019 : 		 BRUCE DICKINSON выступит на юбилее "Concerto For Group And Orchestra"

28 мар 2019 : 		 BRUCE DICKINSON исполняет IRON MAIDEN

7 дек 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о спекуляциях прессы на своей болезни

27 ноя 2018 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я за Брекзит!»

25 сен 2018 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

13 сен 2018 : 		 BRUCE DICKINSON и Джон Лорд хотели поехать в тур с оркестром и песнями DEEP PURPLE

18 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 110

10 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о P51 Mustang NA-7

7 авг 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Spitfire

28 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Ju 87 Stuka

22 июл 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Hawker Tempest

6 июл 2018 : 		 Трейлер документального релиза BRUCE DICKINSON

29 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Focke-Wulf FW 190

25 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Messerschmitt Bf 109

19 июн 2018 : 		 BRUCE DICKINSON расскажет о самолетах

18 май 2018 : 		 BRUCE DICKINSON о Embraer Legacy 500

8 май 2018 : 		 Документальный фильм BRUCE DICKINSON выйдет летом

14 апр 2018 : 		 BRUCE DICKINSON отметил выход документального фильма

13 мар 2018 : 		 Фильм о BRUCE DICKINSON'e покажут в кино

11 дек 2017 : 		 BRUCE DICKINSON, возможно, включит в сольный альбом иную версию "If Eternity Should Fail"

8 ноя 2017 : 		 BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS

16 окт 2017 : 		 Фрагмент биографии BRUCE DICKINSON

10 окт 2017 : 		 Аудиокнига от BRUCE DICKINSON

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сорт пива

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет свои мемуары

23 авг 2017 : 		 Альбомы BRUCE DICKINSON выйдут на виниле
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BRUCE DICKINSON выступит на юбилее "Concerto For Group And Orchestra"



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BRUCE DICKINSON выступит на специальном концерте, который пройдёт 21 ноября в Palais Montcalm, Квебек-Сити, Квебек, Канада, и будет посвящён пятидесятилетию "Concerto For Group And Orchestra". Дирижёром выступит близкий друг Джона Лорда — Paul Mann.

«Для меня большая честь принять участие в юбилее "Concerto For Group And Orchestra". Когда Paul Mann связался со мной и рассказал об этом событии, я сразу же ответил утвердительно. Как многие знают, DEEP PURPLE оказали огромное влияние на мою жизнь, начиная с подросткового возраста, и мне очень повезло, что я подружился со всеми участниками этой группы, и в особенности я ценил сотрудничество с Джоном Лордом.

Сейчас я выбираю, что исполнить — у DEEP PURPLE столько замечательных песен! — и я надеюсь, что увижу всех вас на этом особом событии!»



BRUCE DICKINSON To Perform At 50th-Anniversary Celebration Of JON LORD




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