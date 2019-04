сегодня



BRUCE DICKINSON выступит на юбилее "Concerto For Group And Orchestra"



BRUCE DICKINSON выступит на специальном концерте, который пройдёт 21 ноября в Palais Montcalm, Квебек-Сити, Квебек, Канада, и будет посвящён пятидесятилетию "Concerto For Group And Orchestra". Дирижёром выступит близкий друг Джона Лорда — Paul Mann.



«Для меня большая честь принять участие в юбилее "Concerto For Group And Orchestra". Когда Paul Mann связался со мной и рассказал об этом событии, я сразу же ответил утвердительно. Как многие знают, DEEP PURPLE оказали огромное влияние на мою жизнь, начиная с подросткового возраста, и мне очень повезло, что я подружился со всеми участниками этой группы, и в особенности я ценил сотрудничество с Джоном Лордом.



Сейчас я выбираю, что исполнить — у DEEP PURPLE столько замечательных песен! — и я надеюсь, что увижу всех вас на этом особом событии!»















