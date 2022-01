8 янв 2022



BRUCE DICKINSON : «Мыло в форме подковы? И куда его?»



BRUCE DICKINSON в рамках недавней беседы с "At Home And Social With" ответил на вопрос о том, какое больше он предпочитает мыло в душе:



«Я просто беру все, что есть в наличии. На самом деле у меня огромная коллекция мыла из отелей со всего мира, и за последние 10 лет мне ни разу не пришлось покупать гель для душа или мыло.



Моя девушка — она просто сумасшедшая. Она идет и покупает все эти вещи. Я ей говорю: "Ладно, это тебе. У нас там годовой запас. Но я возьму [все, что есть]". 'Хм, интересно, что же делает этот'... А потом попадаются и смешные по форме. Меня всегда интригует мыло в форме подковы. Это, типа: "Ну и для чего это? И куда его и как?" Такие вещи дарят в отелях. Вы задаетесь вопросом: "Кто это придумал?". Мыло с маленькими шершавыми кусочками на нем....



Но я использую все, что попадается под руку».













+0 -0



( 2 ) просмотров: 759