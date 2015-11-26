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Bruce Dickinson

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|||| 8 янв 2022

BRUCE DICKINSON: «Мыло в форме подковы? И куда его?»



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BRUCE DICKINSON в рамках недавней беседы с "At Home And Social With" ответил на вопрос о том, какое больше он предпочитает мыло в душе:

«Я просто беру все, что есть в наличии. На самом деле у меня огромная коллекция мыла из отелей со всего мира, и за последние 10 лет мне ни разу не пришлось покупать гель для душа или мыло.

Моя девушка — она просто сумасшедшая. Она идет и покупает все эти вещи. Я ей говорю: "Ладно, это тебе. У нас там годовой запас. Но я возьму [все, что есть]". 'Хм, интересно, что же делает этот'... А потом попадаются и смешные по форме. Меня всегда интригует мыло в форме подковы. Это, типа: "Ну и для чего это? И куда его и как?" Такие вещи дарят в отелях. Вы задаетесь вопросом: "Кто это придумал?". Мыло с маленькими шершавыми кусочками на нем....

Но я использую все, что попадается под руку».

IRON MAIDEN's BRUCE DICKINSON Has 'A Huge Collection Of Soaps From Hotels From All Over The World'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


8 янв 2022, 22:10		А Хэлфорд предпочитает мыло наиболее скользких сортов

hardC


8 янв 2022, 23:49		Просто зашёл убедиться, что в новости про мыло в первом камменте будет упомянут Хэлфорд.


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