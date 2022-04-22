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BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом



BRUCE DICKINSON в настоящий момент находится в Южной Калифорнии, где вместе с Roy'ем "Z" Ramirez'ом идет работа над новым материалом.



«С нетерпением жду, когда вы все сможете отведать плоды нашего творчества!» — написал Roy "Z" Ramirez.







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