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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON возобновил работу над альбомом



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BRUCE DICKINSON в настоящий момент находится в Южной Калифорнии, где вместе с Roy'ем "Z" Ramirez'ом идет работа над новым материалом.

«С нетерпением жду, когда вы все сможете отведать плоды нашего творчества!» — написал Roy "Z" Ramirez.

IRON MAIDEN




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22 апр 2022
D
DimasRocker
Спустя сколько лет и сколько еще ждать, ну хоть зашевелилось дело.
22 апр 2022
Svarg_1349
написал Roy "Z" Ramirez

Ахааах, удивительно что он ещё не сменил свой никнейм. А альбом жду конечно.
22 апр 2022
S
SHITBREAKER
Svarg_1349, даа, Zашкварили букву. Ей теперь вовек не отмыться!

просмотров: 474

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