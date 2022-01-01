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Bruce Dickinson

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Вокалист IRON MAIDEN заявил, что у него есть 50–70 % материала для сольного альбома



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В новом интервью Грегу Прато из Consequence вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a попросили рассказать о ходе работы над песнями для его следующего сольного альбома, на что он ответил:

«Я работаю над ним время от времени с момента выхода альбома 2005 года "Tyranny Of Souls". Но в промежутках между локдаунами, альбомами, турами MAIDEN и всем остальным я ищу свободное пространство, чтобы заняться этим и сказать: "Хорошо, вот что это будет", и попросить [давнего соавтора] Роя ["Z" Рамиреса] записать несколько бэк-треков. И тогда мы сможем это сделать. Так что сейчас мы находимся на той стадии, когда у нас уже есть — я не знаю — где-то от 50 до 70 процентов материала для альбома, в зависимости от того, что мы выберем из имеющихся наработок. И я думаю, мы немного кое-что подправим. Так что у меня есть немного времени. Когда я закончу турне по США в марте, у меня будет три недели в Лос-Анджелесе. И я собираюсь кое-что подправить с Роем. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. И если мы дойдём до того, что сможем начать записывать бэк-треки, тогда я уеду в турне с MAIDEN, а он будет заниматься бэк-треками. И сейчас, конечно, существует технология, которой не было в те времена, когда можно просто связаться с ним по Zoom и послушать. Мы уже начали делать кое-что подобное на "Tyranny Of Souls". Он прислал мне диск с бэк-треками — только черновыми, без гитарных соло, — и я надел наушники. В то время у нас были гастроли в Японии, и я просто ходил по улицам Токио в девять утра с блокнотом, мысленно записывая слова и мелодии, а потом прилетел обратно в Лос-Анджелес и записал вокал. И всё сработало просто отлично: "Tyranny Of Souls" — отличный альбом».

BRUCE DICKINSON Has





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
6 мар 2022, 19:46
На "Tyranny Of Souls" есть отличный атмосферный трек как Believel


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