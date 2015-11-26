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BRUCE DICKINSON подцепил COVID-19



BRUCE DICKINSON сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он рассказал Rolling Stone:



По его словам, он сдал анализ на COVID после того, как почувствовал, что простудился, и результат оказался положительным.



«Я подумал: "Ну вот, черт". Я немного чихал. Пару дней я чувствовал легкую сонливость, что-то вроде гриппа, и все. А мне 63 года. Я не сомневаюсь, что если бы я не сделал прививку, у меня могли бы быть серьезные проблемы».



Кроме того, он сказал, что не считает, что фанатов, посещающих концерты, следует обязывать делать прививки, назвав это "личным выбором", однако он выразил надежду, что все люди обязательно её сделают.



«Лично я считаю, что людям будет очень плохо, если они не пойдут и не примут двойную дозу как можно скорее, не ради посещения концертов, а ради собственного здоровья. Но даже если вы прошли два этапа, вы все равно можете заразиться COVID, и, следовательно, вы можете передать его другим людям, которые, возможно, не были привиты, и они могут заболеть и умереть. Невозможно законодательно запретить смертность. В этом мире есть много вещей, которые убивают людей, и они не являются незаконными: рак убивает много людей; сердечные приступы убивают многих людей; ожирение убивает много людей; малярия убивает огромное количество людей каждый год... Так что в какой-то момент мы должны просто принять это: "Нам, вероятно, придется с этим жить". И если мы собираемся жить с этим, тогда у прямой путь на вакцинацию».







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