BRUCE DICKINSON о туровом составе своей сольной группы



В прошлом месяце Bruce Dickinson из IRON MAIDEN объявил о добавлении двух новых гитаристов в свою сольную гастрольную группу, которая отправится в тур в апреле в поддержку его последнего сольного альбома "The Mandrake Project". Гитарист шведского происхождения, автор песен и продюсер Philip Näslund и швейцарский сессионный и гастролирующий гитарист Chris Declercq (который, кстати, сыграл на сингле Dickinson'a "Rain On The Graves") составят компанию ранее объявленным участникам Dave'y Moreno (ударные), Mistheria (клавишные) и Tanya'e O'Callaghan (бас). Гитарист и соратник Bruce'a Roy "Z" Ramirez не будет участвовать в гастрольном составе.



В новом интервью для Planet Rock Bruce объяснил отсутствие Roy'я в гастрольном составе группы:



«Это разочаровывает, но как уж есть. У него было много дел дома. И в принципе он мог бы заниматься этим в студии. Мы сейчас занимаемся созданием миксов Dolby Atmos для всего моего каталога, и это требует довольно много времени, потому что мы не просто делаем ремиксы, мы также — как это назвать? — переосмысливаем некоторые альбомы. Так что некоторые альбомы, которые, честно говоря, должны были быть немного тяжелее, например "Balls To Picasso", мы можем переделать, а некоторые вещи, которые не попали в альбом, мы тоже можем переделать. В общем, много всего интересного, так что ему будет чем заняться во время гастролей.



Но у нас есть два фантастических гитариста — Philip Näslund из Швеции и Chris Declercq, который уже участвовал в записи, потому что он сыграл соло на "Rain On The Graves". Он швейцарец, но живёт в Лос-Анджелесе. А Philip жил в Лос-Анджелесе, но сейчас живёт в Швеции. Так что это будет невероятная группа. Я джемовал с обоими гитаристами. И я подумал: "Я просто возьму их обоих". На пластинке много двойных гитарных партий. А ещё на пластинке много клавишных и всего остального. Так что на сцене не будет праздных рук. Но звучание будет великолепным. Я уже джемовал с Tanya'ей, Chris'ом, Philip'ом и Dave'ом Moreno, когда был в Лос-Анджелесе, просто чтобы быстро обкатать некоторые мелодии, и получилось здорово».



На вопрос о том, сколько песен из "The Mandrake Project" будет исполнено вживую во время предстоящего тура, Bruce ответил:



«Я хочу быть уверен, что люди придут на шоу и уйдут со словами: "Это было круто". Нельзя ожидать, что люди... Я имею в виду, что это не Нагорная проповедь, когда ты приходишь, а тебе говорят: "Вы услышите это, нравится вам это или нет". Так что я исполню четыре трека из новой пластинки, и мы посмотрим, как всё пойдёт. В данном случае у нас не как у IRON MAIDEN, когда, поскольку у нас большое шоу и всё согласовано со осветителями, монстрами, пиротехниками и всем остальным, как только мы выходим на сцену, то, что мы будем играть, уже практически предопределено. Сейчас мы можем немного поменять всё местами, если мы начнём репетировать и решим: "Вот это да, это здорово. Почему бы нам не добавить ещё одну песню?" Я не собирался исполнять ничего из "Skunkworks". Теперь я уже не так уверен, потому что оказалось, что оба гитариста и барабанщик — безумные, страстные поклонники этого альбома. Я только что сделал Atmos-микс "Skunkworks" с благословения [оригинального продюсера пластинки] Джека Эндино, и он звучит великолепно. Я беседовал с Chris'ом, и он сказал: "Ты можешь сыграть этот трек?" Я говорю: "Откуда ты знаешь этот трек?" А он: "Мне нравится этот альбом". — "Во дела!" Так что будет много всего. Будут вещи с "The Chemical Wedding", очевидно, придётся играть "Tears Of The Dragon" и так далее, будут вещи с "Accident Of Birth". Так что это будет шведский стол из лучших альбомов, потому что я уже 19 или 20 лет не гастролировал вживую как сольный артист. Так что многие люди либо никогда не видели меня вживую, либо те, кто видел меня вживую, забыли, как это было плохо, и купили билеты. [Смеётся]».







