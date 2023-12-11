11 дек 2023



BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST



В новом интервью шведской радиостанции Bandit Rock вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал о дефиците рок- и металл-групп, способных подняться до уровня арены и занять место METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST после их ухода на заслуженный отдых:



«Когда я был в Бразилии на прошлой неделе, я общался с одним крупным промоутером. Я был на Comic Con [CCXP23] в Сан-Паулу, где представлял [свой предстоящий сольный альбом] "The Mandrake Project"... И когда я был там, я поболтал с одним из крупных бразильских промоутеров. И он сказал: "Сейчас для промоутеров фестивали — это настоящая проблема. У нас нет хедлайнеров". Хедлайнеров можно пересчитать по пальцам одной руки, тех, кого можно поставить на первое место, и люди говорят: "Да, я пойду и посмотрю на это". И, к сожалению, причина этого, я считаю, в том, что крупные корпорации захватили всё, и они заинтересованы в том, чтобы делать деньги, поэтому они продвигают крупных хедлайнеров, но не приглашают группы, которые создают драматическую атмосферу, чтобы завоевать фэнбазу, преданность, чтобы увеличить её. Потому что хедлайнером нельзя стать в одночасье. Вы становитесь хедлайнером, давая множество концертов в разных местах, за вами следуют фанаты, и вдруг вы оказываетесь на арене "Уэмбли" и думаете: "Боже мой, эти парни играют на аренах". А следующий шаг после арен — "Они собираются стать хедлайнерами фестиваля. Да, отлично. Они — хедлайнеры фестиваля". И в этот момент вы делаете шаг в этот мир.



В США, к примеру, когда я только начинал гастролировать с IRON MAIDEN, на всех аренах, где мы выступали, мы были как специальные гости или что-то в этом роде. Но в том-то и дело, что мы были специальными гостями на концерте с тремя участниками, создавая базу фанатов в Чикаго. И один промоутер занимался Чикаго, другой — Нью-Йорком, третий ещё чем-то... И промоутеры во всех этих местах говорили: "Да, мы собираемся привезти вас обратно. Мы организуем с вами это шоу. А потом мы сделаем вот это. И мы представим вас в Чикаго. И мы сделаем так, что вы стали хедлайнерами этого места. А потом, когда будет крутая реакция, мы вернём вас обратно и сделаем хедлайнерами чего-то вдвое большего". И каждый промоутер будет делать это для групп. А потом, к сожалению или к счастью — Live Nation платит нам огромные деньги, — но они не делают того, что привлекает группы таким же образом. Вы должны понять, что отдельные промоутеры рисковали по отдельности. Они продвигали одно шоу и оставались без штанов. А потом они раскручивали другое шоу и говорили: "Мы заработали немного денег на этой неделе. Это потрясающе". Так что в этом может быть некий соблазн, когда приходят деньги — я не знаю, откуда они берутся, из хедж-фонда или ещё откуда-то, из венчурного капитала, мне всё равно. Но это сродни искушению, когда кто-то приходит и говорит: "Мы хотели бы заплатить вам за то, что вы делаете в Нью-Йорке, Чикаго или где бы то ни было, и мы дадим вам кучу денег. Но дело в том, что после этого вы не сможете ничего делать. Вам придётся немного поработать на нас или просто взять отпуск, потому что с этого момента мы будем управлять шоу". И они просто прибрали всё к рукам. Они были умными бизнесменами. Но с художественной точки зрения, с точки зрения сохранения живой сцены, я думаю, это было тревожно. Может быть, я несправедлив, но у меня сложилось впечатление, что раньше сцена была гораздо более яркой в плане новых групп, которые могли появиться и удивить людей. И ещё, к сожалению, уменьшилось количество небольших площадок, где группы могут собраться и дать концерт. И это уменьшает количество людей, которые приходят на выступление и говорят: "Боже мой. На днях я побывал на живом концерте. Вот это да, это было круто. Это было намного лучше, чем сидеть перед экраном". И для этого необходимо иметь такие площадки».



Dickinson сказал о том, что музыкальная индустрия должна делать больше для поддержки небольших площадок для местных и гастролирующих артистов:



«Сейчас в Лондоне идёт дискуссия о том, что кто-то собирается построить Sphere [место проведения концертов], как в Лас-Вегасе. Это пустая трата времени, пустая трата денег. Гораздо лучше было бы переоборудовать полдюжины старых пабов в площадки и сказать ребятам: "Вот бесплатная площадка. Приходите играть"».







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