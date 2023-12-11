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Bruce Dickinson

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|||| 11 дек 2023

BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST



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В новом интервью шведской радиостанции Bandit Rock вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал о дефиците рок- и металл-групп, способных подняться до уровня арены и занять место METALLICA, IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST после их ухода на заслуженный отдых:

«Когда я был в Бразилии на прошлой неделе, я общался с одним крупным промоутером. Я был на Comic Con [CCXP23] в Сан-Паулу, где представлял [свой предстоящий сольный альбом] "The Mandrake Project"... И когда я был там, я поболтал с одним из крупных бразильских промоутеров. И он сказал: "Сейчас для промоутеров фестивали — это настоящая проблема. У нас нет хедлайнеров". Хедлайнеров можно пересчитать по пальцам одной руки, тех, кого можно поставить на первое место, и люди говорят: "Да, я пойду и посмотрю на это". И, к сожалению, причина этого, я считаю, в том, что крупные корпорации захватили всё, и они заинтересованы в том, чтобы делать деньги, поэтому они продвигают крупных хедлайнеров, но не приглашают группы, которые создают драматическую атмосферу, чтобы завоевать фэнбазу, преданность, чтобы увеличить её. Потому что хедлайнером нельзя стать в одночасье. Вы становитесь хедлайнером, давая множество концертов в разных местах, за вами следуют фанаты, и вдруг вы оказываетесь на арене "Уэмбли" и думаете: "Боже мой, эти парни играют на аренах". А следующий шаг после арен — "Они собираются стать хедлайнерами фестиваля. Да, отлично. Они — хедлайнеры фестиваля". И в этот момент вы делаете шаг в этот мир.

В США, к примеру, когда я только начинал гастролировать с IRON MAIDEN, на всех аренах, где мы выступали, мы были как специальные гости или что-то в этом роде. Но в том-то и дело, что мы были специальными гостями на концерте с тремя участниками, создавая базу фанатов в Чикаго. И один промоутер занимался Чикаго, другой — Нью-Йорком, третий ещё чем-то... И промоутеры во всех этих местах говорили: "Да, мы собираемся привезти вас обратно. Мы организуем с вами это шоу. А потом мы сделаем вот это. И мы представим вас в Чикаго. И мы сделаем так, что вы стали хедлайнерами этого места. А потом, когда будет крутая реакция, мы вернём вас обратно и сделаем хедлайнерами чего-то вдвое большего". И каждый промоутер будет делать это для групп. А потом, к сожалению или к счастью — Live Nation платит нам огромные деньги, — но они не делают того, что привлекает группы таким же образом. Вы должны понять, что отдельные промоутеры рисковали по отдельности. Они продвигали одно шоу и оставались без штанов. А потом они раскручивали другое шоу и говорили: "Мы заработали немного денег на этой неделе. Это потрясающе". Так что в этом может быть некий соблазн, когда приходят деньги — я не знаю, откуда они берутся, из хедж-фонда или ещё откуда-то, из венчурного капитала, мне всё равно. Но это сродни искушению, когда кто-то приходит и говорит: "Мы хотели бы заплатить вам за то, что вы делаете в Нью-Йорке, Чикаго или где бы то ни было, и мы дадим вам кучу денег. Но дело в том, что после этого вы не сможете ничего делать. Вам придётся немного поработать на нас или просто взять отпуск, потому что с этого момента мы будем управлять шоу". И они просто прибрали всё к рукам. Они были умными бизнесменами. Но с художественной точки зрения, с точки зрения сохранения живой сцены, я думаю, это было тревожно. Может быть, я несправедлив, но у меня сложилось впечатление, что раньше сцена была гораздо более яркой в плане новых групп, которые могли появиться и удивить людей. И ещё, к сожалению, уменьшилось количество небольших площадок, где группы могут собраться и дать концерт. И это уменьшает количество людей, которые приходят на выступление и говорят: "Боже мой. На днях я побывал на живом концерте. Вот это да, это было круто. Это было намного лучше, чем сидеть перед экраном". И для этого необходимо иметь такие площадки».

Dickinson сказал о том, что музыкальная индустрия должна делать больше для поддержки небольших площадок для местных и гастролирующих артистов:

«Сейчас в Лондоне идёт дискуссия о том, что кто-то собирается построить Sphere [место проведения концертов], как в Лас-Вегасе. Это пустая трата времени, пустая трата денег. Гораздо лучше было бы переоборудовать полдюжины старых пабов в площадки и сказать ребятам: "Вот бесплатная площадка. Приходите играть"».




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11 дек 2023
ElectricRetard
Ну тут только гадать можно, по мне так проблема с дефицитом подобных групп вызвана консервативным восприятием металистов, и средой таким восприятием созданной. Люди буду до усрачки ждать новый альбом дедов, чтобы его обосрать и поныть, что хорошей музыки больше нет, чем потратят выходной день на прослушивание пары-тройки десятков групп последней пятилетки, которые играют или что-то оригинальное, или даже по олдскульному задорное, получше чем в нынешней форме классики.
11 дек 2023
for example
ElectricRetard, не представляю, как можно прослушать пару-тройку десятков групп последней пятилетки за день без вреда для психики.
12 дек 2023
ElectricRetard
for example, яж не про альбомы)
Просто подборку какую, выбрать кто понравился, звучит свежо, потом уже можно и альбом скачать.

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